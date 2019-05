© AFP

In Monaco, glauben Rennfahrer, gebe es immer eine Chance. Auch wenn der eigene Rennwagen nicht taugt für einen Spitzenplatz. Unfälle, Pannen, Missgeschicke haben schon so manchen Grand- Prix-Verlauf im Handumdrehen auf den Kopf gestellt. Darauf setzt auch Ferrari nach den fünf Niederlagen in den ersten fünf Rennen der Formel-1-Saison. Denn am ersten Trainingstag für den Großen Preis von Monaco in Monte Carlo führten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas das Spiel fort. Ein Silberpfeil fährt gegen den anderen um den Sieg beim Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky). Das geht aus der Leistungsanalyse vom Donnerstag hervor, die für Sebastian Vettel (Bild) nicht nach Wunsch verlief.