Mercedes-Teamchef Toto Wolff : „Helmut ist unsere beste Waffe“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff über die Motivationshilfe des Rivalen Red Bull, warum Max Verstappen im Zweikampf Lewis Hamilton fürchten muss und Mick Schumacher in der Formel 1 Karriere machen wird.

Sie haben mit Ihrem Team alles gewonnen, was es zu gewinnen gab in den vergangenen sieben Jahren. Was reizt Sie noch, wieder ans Limit zu gehen?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Es stimmt, es ist schwierig, ein Team, das so viel Erfolg hat, jedes Jahr wieder zu motivieren, noch besser zu sein. Das sieht man auch in anderen Sportarten. Man muss sich immer wieder fragen, welch neues Ziel es gibt. Die Antwort ist einfach: die nächste Reglementsänderung. Sie hilft enorm.

Warum?

Weil wir über die Änderungen hinweg beweisen wollen, dass man uns nicht bremsen kann. Es ist uns seit 2014 gelungen trotz aller Regeländerungen in den Jahren 2017 und 2019 weiter um die Titel zu fahren und sie zu gewinnen. Für dieses Jahr gab es wieder eine Änderung dieser Bedingungen, mit dem Ziel, die Rangordnung zu verändern.