Mercedes-Chef Toto Wolff : Der Sternenkrieger der Formel 1

Es war einer dieser Toto-Wolff-Momente. Böser Blick, aufgerissner Mund, zuckende Bewegungen und ein Zeigefinger, der direkt in die Kamera zeigt. Ein Moment, in dem sich der ganze Druck entlud, der sich in ihm aufgebaut hatte. Auf der Strecke hatte Lewis Hamilton gerade Max Verstappen überholt und war auf dem Weg zum Sieg beim Großen Preis von Brasilien.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und neben der Strecke setzte Wolff ein Zeichen. Eines, das schon Stunden später viral ging. Wolff ist zu einer Social-Media-Figur geworden. „Diese Memes –“, sagt er der F.A.S., „ich bin nicht stolz darauf, weil es gegen meine ruhige Art geht. Aber dann bricht es eben doch aus mir heraus.“