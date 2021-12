Champion der Formel 1 : Die Verstappens und der weite Weg zum WM-Titel

Sieben Jahre – so lange musste Max Verstappen auf seinen ersten Weltmeistertitel warten. Das ist viel Zeit für einen Mann mit einem derart außergewöhnlichen Talent. Lewis Hamilton wurde schon in seiner zweiten Saison Weltmeister, Jim Clark, Ayrton Senna und Michael Schumacher in ihrer vierten, Alain Prost in der sechsten. Da kann einer, der seit 2016 auf dem Niveau der Besten fährt, schon einmal zweifeln: Was, wenn es in diesem Jahr wieder nicht geklappt hätte? Was, wenn Red Bull so viel Entwicklungskapazität in das diesjährige Auto gesteckt hat, dass man beim Neustart 2022 erst einmal dafür bezahlt? Was, wenn nächstes Jahr auch die anderen Kronprinzen wie Lando Norris, George Russell oder Carlos Sainz auf einmal um die Spitze kämpfen, weil das Feld viel ausgeglichener geworden ist?

Wie viel Druck auf Verstappen lastete, das war zu hören und zu sehen, nachdem er in der letzten Runde im letzten Grand Prix des Jahres Hamilton überholt hatte und sich den Titel sicherte. Es war auch ein Geschenk des Schicksals – aber danach fragt in ein paar Jahren niemand mehr. Endlich ist die Geschichte vom ewigen Zweiten, vom unbelohnten Talent und vom schlampigen Genie vorbei. Endlich hat er eine Nation erlöst.