Formel-1-Crash in Monza : Volle Fahrt ins Drama mit Verstappen und Hamilton

Aufgegabelt: Lewis Hamilton nimmt mit seinem Mercedes den Red Bull samt seinem Rivalen Max Verstappen in der ersten Schikane auf die Hörner. Bild: EPA

An Orange als Farbe des Sieger haben sich die Formel-1-Zuschauer in dieser Saison gewöhnt. Doch beim Großen Preis von Italien ist es nicht der Niederländer Max Verstappen, der ganz oben steht, sondern der Australier Daniel Ricciardo mit einem McLaren-Mercedes.

Seit November 2012 war das Traditionsteam ohne Sieg geblieben. Mit Lando Norris im Schlepptau gelingt dem britischen Rennstall unter deutscher Führung im Autodromo Nazionale von Monza nach 53 Runden sogar ein Doppelerfolg vor dem von ganz hinten gestarteten Finnen Valtteri Bottas. Bei aller Freude über die Abwechslung wirft diese Reihenfolge sofort die Frage auf: Wo bleibt Verstappen, wo Lewis Hamilton? Mit voller Fahrt hinein ins Drama von Monza.

Die Antwort gibt ein Moment im 26. Umlauf, der entscheidende in diesem Rennen. Lewis Hamilton kommt von seinem Boxenstopp, er biegt im rasenden Reißverschlussverfahren zwischen Ricciardo und Verstappen wieder auf die Piste ein. Es sind nur ein paar hundert Meter zur ersten Schikane, die ihrem Namen alle Ehre macht.

Der Mercedes hat schon einen leichten Vorsprung, als er rechts einbiegt. Gleich danach folgt der Linksknick, es geht Seite an Seite weiter. Jetzt ist Hamilton außen, Verstappen innen. Wieder lässt keiner dem anderen auch nur einen Millimeter Raum, gleichwohl beide die alte Rennweisheit nur zu gut kennen: auf der Ideallinie ist immer nur für einen Platz. Hamilton macht sich breit, zwingt den Konkurrenten weiter nach innen.

Der Niederländer kann nirgendwo hin, steckt aber auch nicht zurück, gerät am Scheitelpunkt der Kurve auf die hohen Randsteine und schießt auf den Mercedes zu. Die Autos kollidieren, der Red-Bull-Honda wird angehoben, und knallt mit voller Wucht auf Hamiltons Cockpit. Nur der Sicherheitsbügel namens Halo verhindert wohl, dass Hamilton nicht erschlagen wird. Instinktiv zieht der Champion den Kopf ein.

Die Titelkandidaten stecken hintereinander im Kies, was für ein Luftbild. Als erster springt Verstappen aus seinem Red Bull, läuft quer über die Piste, als ob er Angst vor Handgreiflichkeiten habe. Aber Hamilton sitzt noch im Cockpit, versucht den Rückwärtsgang einzulegen, um wieder auf die Strecke zurück zu gelangen. Es ist die pure Verzweiflung. Erinnerungen an das außer Kontrolle geratene Duell zwischen Ayrton Senna und Alain Prost werden wach.

Soll so diese WM entschieden werden? Bereits in Silverstone sind die beiden heftig aneinandergeraten, damals war Hamilton der Nutznießer, der weiter und zum Sieg fahren konnte. Diesmal kann der Niederländer wenigstens den Gegner mit ins Verderben reißen und ist rein vom WM-Punktestand her der Nutznießer, es steht 226,5 zu 221,5. Unabhängig vom noch ausstehenden Urteil der Rennkommissare spitzt sich der Zweikampf vor dem entscheidenden Drittel der Saison zu.

Der Speed-Tempel von Monza kann eintönige Rennen hervorbringen, aber taugt auch bestens für Dramen. Die der beiden deutschen Beteiligten Sebastian Vettel und Mick Schumacher hielten sich von der Beachtung her in Grenzen. Der Heppenheimer wird abgeschlagener Zwölfter. Mick Schumacher kommt auf Rang 15 als letzter gewerteter Fahrer ins Ziel – diesmal von allen erkennbar unfair von seinem russischen Teamkollegen bei Haas, Nikita Masepin, attackiert.