WM-Kampf in der Formel 1 : Verstappen bremst Hamilton in Mexiko aus

Max Verstappen ist nur einen der über 300 Kilometer beim Großen Preis von Mexiko gegen Lewis Hamilton gefahren. Über die restliche Distanz ist es beim 18. WM-Lauf der Formel 1 nur ein Rennen mit und gegen sich selbst gewesen. „Wie aus dem Lehrbuch“, bescheinigt ihm Teamchef Christian Horner. Die Inszenierung der Siegeszeremonie passt dazu: Der Niederländer wird samt Red-Bull-Rennwagen per Aufzug auf das Podest gehoben.

Nach dem neunten Saisonsieg hat der Herausforderer in der Gesamtwertung bei noch ausstehenden vier Rennen nun 19 Punkte Vorsprung auf Hamilton. „Sein Auto war einfach übermächtig“, musste der Titelverteidiger zugeben, der sich am Ende in einem dramatischen Verteidigungskampf noch gegen den Mexikaner Sergio Perez durchzusetzen hatte. In diesem Drama geht der starke siebte Rang des Heppenheimers Sebastian Vettel mit dem Aston Martin fast unter.

Eins, zwei, drei – wie in einem rasenden Abzählreim folgen die Kurven im Autodromo Hermanos Rodriguez, in denen der Große Preis von Mexiko früh entschieden wird. Vom Start bis zu dieser rasanten Kombination an Schikanen sind es 890 Meter, es ist der längste Sprint des Jahres. Gestartet zunächst unter ganz anderen Vorzeichen als gedacht, nachdem Valtteri Bottas und Lewis Hamilton die erste Startreihe belegen und erst dann die favorisierten Red-Bull-Rennwagen von Max Verstappen und Sergio Perez folgten.

Spannender hätte diese Startaufstellung vor der eindrucksvollen Kulisse von 140.000 Zuschauern kaum sein können. „Zittrige Hände an der Kupplung“, vermutete nicht nur Mercedes-Teamchef Toto Wolff, bevor es in den 18. WM-Lauf geht. Valtteri Bottas ist von der Pole-Position aus für die Rolle als „Wingman“ vorgesehen, er soll seinem Nebenmann Hamilton Windschatten geben und danach möglichst Verstappen und Perez blockieren. 25 Taktikvarianten allein hat Red Bull vor dem Rennen für WM-Spitzenreiter Verstappen theoretisch durchgespielt.

Formel 1 Fahrerwertung

Die Praxis sieht dann so aus: Bottas kommt links ordentlich weg, Hamilton rechts noch besser. Aber die blau-rote Konkurrenz rückt entsprechend nach. Max Verstappen kann sich hinter Bottas heransaugen, geht mit Geschwindigkeitsüberschuss links außen vorbei und bremst als letzter des Trios wieder nach innen – was ihn zum Ersten macht. Zum befürchteten Crash kommt es dann auch noch, der unglückliche Valtteri Bottas wird von Daniel Ricciardo im McLaren umgedreht. Als im anschließenden Slalom auch Yuki Tsunoda und der von Rang 14 gestartete Mick Schumacher mit ihren Rennwagen Opfer in diesem Chaos werden, muss das Safety Car ausrücken.

Beim Neustart in Runde fünf kommt Lewis Hamilton erst gar nicht in Schlagdistanz zu Verstappen, der geschickt verzögert und schnell davonzieht. Der Verfolger haderte in der dünnen Höhenluft mit der Aerodynamik und den Reifen. „Der ist ganz schön schnell“, funkt der Brite an die Box, als er Verstappen schon nicht mehr sieht. Nach dem ersten Drittel liegen schon mehr als acht Sekunden zwischen den beiden Autos. Hamilton präzisiert seinen persönlichen Tachometer: „Die sind einfach zu schnell für uns!“

Der Blick in den Rückspiegel wird aus Gründen der Schadensbegrenzung wichtiger, denn hinter Hamilton lauert Sergio Perez. Wer macht den ersten Zug im PS-Schach? Mercedes muss in Runde 30 Hamilton hereinholen, nachdem Perez immer näher rückt. Der Boxenstopp funktioniert perfekt, das einordnen weniger. Hamilton muss vorerst als Fünfter kreisen. Max Verstappen hat an der Spitze Muße genug, um auf den großen Videotafeln zu beobachten, was der Konkurrent macht. Mit leichter werdendem Auto prescht dieser heran, macht einige Sekunden gut und zwingt Verstappen in Runde 34 zum Halt vor den Garagen.

Der Lärm im Stadionbereich wird ohrenbetäubend, denn dadurch führt Perez das Rennen an. Der Adjudant fühlt sich sichtlich wohl, Verstappen kann ihn vorerst gewähren lassen, er hat wieder sieben Sekunden Vorsprung vor Hamilton. In der 41. Runde fährt er dann auch wieder ganz vorne, Perez reiht sich für die letzten 30 Umläufe hinter Hamilton ein. Der will von seinem Renningenieur wissen, wo Verstappen so viel schneller ist als er. Zwei Kurven nennt der Techniker. Die ehrliche Antwort wäre gewesen: dank der perfekten Gesamtbalance des Red Bull-Honda überall. Längst ist sein Vorsprung im zweistelligen Sekundenbereich.

Formel 1 Teamwertung

So gemütlich kann es sich Hamilton nicht machen, er gerät unter Druck von Perez. Seine Reifen lassen nach, Perez ist zehn Runden vor Schluss bis auf eine halbe Sekunde herangekommen. Die Funksprüche Hamiltons werden atemloser, der Champion kämpft verzweifelt – in diesem WM-Endspurt kommt es auf jeden Punkt an. Auch Verstappen weiß das, und bremst den ersten Versuch von Valtteri Bottas, ihm den Extrapunkt für die schnellste Runde wegzunehmen, höchstpersönlich ein.Das ist so clever wie ungewöhnlich, aber im zweiten Anlauf gelingt es Bottas doch noch. Trotzdem: zum zweiten Mal in Serie präsentiert sich Max Verstappen in tadelloser Form. Man könnte fast schon sagen: weltmeisterlich.