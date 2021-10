Formel 1 in Austin : Verstappens Sieg auf Mercedes-Terrain

Eine Rekordkulisse von 140.000 Zuschauern erwartet beim Großen Preis der USA einen Showdown zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, und die beiden Top-Favoriten auf den Formel-1-Titel liefern im Zusammenspiel mit ihren Taktikern die entsprechende Show. Am Ende liegen lediglich 1,3 Sekunden zwischen dem Niederländer und dem Briten.

Das Pendel in der Weltmeisterschaft schlägt nach Verstappens achtem Saisonsieg damit wieder in Richtung des Herausforderers aus. Nach dem 17. WM Lauf führt Verstappen jetzt mit zwölf Zählern – bei noch ausstehenden fünf Rennen und 133 möglichen Punkten. „Unglaublich“, stammelt der Sieger, und Teamchef Christian Horner bescheinigt ihm: „Was für eine Klassefahrt.“ Was im Übrigen auch für den Verlierer Hamilton zu gelten hat. Dritter wird der zweite Red-Bull-Fahrer Sergio Perez.

Basketball-Ikone Shaquille O’Neal hält den 17. WM-Lauf schon in der Startaufstellung für eines der größten Sportereignisse der Welt. Eine Aufmerksamkeit, die diese menschlich und technisch zugespitzte Titelentscheidung durchaus verdient. Die ersten 240 Meter, die in Austin steil bergauf gehen, halten schon, was sich alle versprechen. Verstappen hat mit seiner neunten Pole-Position der Saison die jahrelange Mercedes-Überlegenheit in Texas gebrochen.

Hamilton steht zwar nur auf Position zwei, aber dafür innen. Ein kleiner Vorteil bei der Jagd auf den ersten Linksknick den Hügel hinauf. Hamilton, bereits viermaliger Sieger in Austin, hat die schnellere Reaktion, nimmt entsprechend Fahrt auf. Verstappen hält von rechts dagegen, drängt den Rivalen kräftig zur Seite und in die Boxenausfahrt. Doch der Mercedes behält die Schnauze vorn, biegt als erster ein, der Niederländer bekommt die Kurve nicht, reitet über die Streckenbegrenzung raus.

Formel 1 Fahrerwertung

An der Schlüsselstelle scheint ein abermaliger Crash zwischen den beiden Titelrivalen nicht ausgeschlossen, schon beim Trainingsauftakt waren sie dort aneinandergeraten, der Niederländer beschimpfte den Gegner daraufhin als „dummen Idioten“ und zeigte ihm den Mittelfinger. Anschließend gelobt er, sich fortan nur noch auf sich zu konzentrieren. Es bleibt beim Trend dieser Saison, dass sich die technischen Machtverhältnisse zwischen den beiden Top-Rennställen von Rennen zu Rennen verschieben.

In Austin sogar von Tag zu Tag. Vom Training zur Qualifikation hat Herausforderer Red Bull gar eine Sekunde gutmachen können. Plötzlich ist wieder Grip und damit auch das Tempo da – weshalb Verstappen richtig Druck auf Hamilton ausüben kann. Resultat einer Änderung der Fahrzeugabstimmung, bei der der nach einem schweren Fahrradunfall wieder genesene Aerodynamiker Adrian Newey und der Simulatorfahrer Sebastien Buemi ihren Anteil haben, die über Nacht das Set-Up neu ausbalancierten.

Formel 1 Teamwertung

Mercedes zeigt sich in dieser Saison hingegen launenhaft, auch was die Haltbarkeit der Motoren angeht. Valtteri Bottas musste deshalb fünf Startplätze zurück, womit Hamilton vorn allein gegen zwei Red Bull-Honda kämpft. Ohne Start-Crash ist klar, dass sich das Rennen über die Reifen entscheiden wird. Verstappen kommt schon nach elf der 56 Runden ein. Ein so genannter Undercut wie aus dem Lehrbuch.

Hamilton und Mercedes verzichten auf den direkten Konter – der Strategiepoker beginnt. Zuletzt hatte Mercedes in dieser Disziplin Defizite. Hamilton holt zwei Runden später frische Pneus, Verstappen übernimmt vorerst mit deutlichen sechs Sekunden Vorsprung die Spitze. Er hat auch unter Rennbedingungen offenbar das deutlich bessere Auto an diesem Wochenende, was den Mercedes-Ingenieuren weiteres Rätselraten aufgibt. Ihnen bleibt allein der Hamilton-Faktor.

Trotzdem sehen die Zuschauer das muntere Rennen, das sie verdient hat. Mit ordentlich deutscher Beteiligung. Sebastian Vettel hat sich auf der eher überholunfreundlichen Piste nach einem Motorenwechsel vom drittletzten Startplatz zwischenzeitlich in die Top Ten vorgearbeitet. Aber am Ende wird der Heppenheimer Zehnter, was angesichts des lahmenden Aston Martin eine starke Leistung ist. Seine sieben Überholmanöver sind ebenso Balsam für ihn wie der Ehrenpunkt. Mick Schumacher im prinzipiell chancenlosen Haas-Ferrari düpiert als Vorletzter seinen Teamkollegen Nikita Mazepin dramatisch, am Ende bleibt ihm ein guter 16. Rang.

Kurz vor Rennmitte entwickelt sich Hamiltons Form noch einmal zum Besseren, er halbiert den Rückstand auf den Spitzenreiter. In Runde 30 lässt Verstappen wieder frische Gummis aufziehen, wieder ergibt sich die Spannung aus der Mercedes-Reaktion. Die Strategen lassen Hamilton draußen, wollen so eine Entscheidung kurz vor Rennende erzwingen.

„Du bist auf dem Weg zum Sieg“, funkt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Doch der Rekordweltmeister erbittet sich Ruhe vom Kommandostand, volle Konzentration. Da wittert einer noch eine späte Chance. Acht Runden länger als der Widersacher hält er sich vorn, dann beginnt mit dem letzten Satz Pneus die Aufholjagd.

Gut neun Sekunden liegt Verstappen jetzt wieder vor ihm, bei noch 18 Runden. Hamiltons Ingenieur Peter Bonnington kalkuliert nach: „Die letzten drei Umläufe werden die entscheidenden sein.“ Entsprechend Attacke fährt sein Fahrer auch, zum Teil nimmt er dem Führenden zwei Sekunden pro Runde ab, zehn Runden vor Schluss taucht er im Rückspiegel auf. In den letzten beiden Umläufen schrumpft der Abstand auf eine Sekunde. Heranfahren geht, aber vorbeikommen kaum. Eine Chance bleibt dem Angreifer, Verstappen wehrt sich mit allem, was er hat. Auf den Felgen ist das nicht viel, aber es reicht.