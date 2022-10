Rekord in der Formel 1 : Die kompromisslose Art des Max Verstappen

Verstappen, der Souverän: Auch in Mexiko fährt der alte und neue Weltmeister ein einsames Rennen an der Spitze des Feldes. Bild: Reuters

So richtig weiß Max Verstappen wohl nicht, wie ihm da gerade geschieht, aber er versucht sich in einer lässigen, eines Champions würdigen Pose, auch wenn er dabei ausnahmsweise leicht verunsichert wirkt. Aus dem Untergrund des Siegerpodests im Baseballstadion von Mexiko-Stadt, das übergangsweise als Formel-1-Rennstrecke dient, werden der Rennwagen von Red Bull und der niederländische Pilot hydraulisch auf die höchste Stufe gehoben. Der Niederländer scheint froh, als er nach ein paar Sekunden der Plattform entfliehen und aus eigener Kraft auf die höchste Stufe springen kann.

Ganz so, wie er es im 20. WM-Lauf dieser Saison schon getan hatte: Der Große Preis von Mexiko ist sein dritter Sieg in Serie, vor allem aber der 14. Erfolg in dieser Saison und dazu noch eine kleine Ohrfeige für Mercedes. Nun gehört der Rekord, den er sich eine Woche lang mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel teilen musste, ihm allein. Mehr Siege in einer Saison gelangen in der Geschichte der Formel 1 bisher keinem anderen Fahrer. Die Insignien beim Auftritt im Autodromo Hermanos Rodriguez passen entsprechend: goldener Helm und goldene Rennfahrerschuhe.

Verstappen immer auf dem Sprung

Später wird er das sagen, was alle ähnlich erfolgreichen Piloten immer behaupten: er sei nicht interessiert an Statistiken. Das lässige kokettieren mit der Ignoranz gehört ein bisschen dazu, aber tatsächlich ist dieser Verstappen einer, der immer auf dem Sprung ist, den weniger der Glanz des Erreichten und mehr die Herausforderung des nächsten Erfolgs reizt. Bei noch zwei ausstehenden Rennen wird der 25-Jährige es nicht mit den 14 Erfolgen bewenden lassen wollen: „Was für eine unglaubliche Saison. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Siege möglich sind. Aber wir genießen das und wollen noch mehr“, sagte er.

Vielleicht war ihm bei seiner Sonntagsfahrt auf 2228 Metern Höhe sogar ein wenig langweilig, „cruising“ nennen die Rennfahrer es, wenn sie im kontrollierten Tempo an der Spitze allen davonbrausen. 15,1 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton sind es nach 71 Runden, obwohl sich Mercedes gute Chancen auf den ersten Saisonerfolg ausrechnen konnte. Doch den Unterschied macht nicht nur Verstappens wieder mal perfekter Start, sondern vor allem die Reifenwahl. Er nimmt die weichen Pneus, Mercedes die etwas härteren und danach noch die ganz harten. „Ein Griff ins Klo“, sagt Rennstall-Boss Toto Wolff hinterher und ärgert sich.

Bei Red Bull hatten sie sich schon früh über diese Gummi-Taktik gewundert. Teamchef Christian Horner, für den Verstappens Triumph Balsam nach der Bestrafung für das finanzielle Überschreiten des Kostendeckels der Saison 2021 ist, spart nicht an Häme. „Wir waren überrascht, dass sie so konservativ vorgegangen sind. Dietrich Mateschitz hat uns gelehrt, Risiken einzugehen“, belehrt der Brite, „dieser Reifen hat Mercedes zum zweiten Mal einen möglichen Sieg gekostet.“

Mit einer gewagten Strategie lässt sich aus dem sicheren Gefühl der Überlegenheit eben leichter umgehen, kombiniert mit dem Wissen, dass sich hinter Verstappens aggressivem Fahrstil auch ein höchst gekonntes Reifenmanagement verbirgt. Horner mag gar ein „meisterhaftes Streicheln“ erkennen.