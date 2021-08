Formel 1 in Belgien : „Ich weiß es nicht, ich habe das Heck verloren“

Der letzte Akt gebührt Max Verstappen. Er hängt mit seinem Red Bull in der Streckenbegrenzung. Die roten Flaggen werden geschenkt, das Training wenige Minuten vor dem geplanten Abschluss beendet. Über Funk gibt sich der Niederländer irritiert beim Anruf des Teams: „Ich weiß es nicht, ich habe das Heck verloren. Ich hatte ein bisschen zu viel Übersteuern zu korrigieren und leider habe ich die Mauer berührt.“ Berührt, nun ja.

Wer in Kurve sieben auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps von der Piste abkommt, ist zügig unterwegs, hat gerade die lange Kemmel-Gerade hinter sich und befindet sich am Ausgang der S-Kombination namens Les Combes. Das Tempo? Rund 150 Kilometer pro Stunde im Moment des Abflugs.

Und so hängt, ein Zeichen der Wucht bei der „Berührung“, das rechte Hinterrad nur noch am Fangseil. Verstappen sagt noch, er habe ein bisschen getüftelt. Die Stimmung ist, Crash hin oder her zum Ende des zweiten Trainings für den Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky), gut: „Insgesamt bin ich sehr glücklich. Das war definitiv ein sehr guter Start.“

Darauf kommt es an nach drei Wochen Sommerpause. Besser einzusteigen als aufgehört zu haben. Neunter nur beim Grand Prix in Ungarn, dem Abschluss der „ersten Halbzeit“, bevor es nach elf von geplanten 23 Grand Prix in die Ferien ging bis zum Freitag. Verstappen verlor vor den Toren von Budapest wegen der Crashtour von Valtteri Bottas beim Start wieder die Führung in der Fahrerwertung an Lewis Hamilton.

Um 33 Punkte hatte er vor dem Grand Prix in Silverstone Mitte Juli den siebenmaligen Weltmeister im Mercedes hinter sich gelassen. Zwei Rennen später lag Verstappen mit acht wieder hinter dem Silberpfeil-Piloten, während Hamilton in Budapest vom Podium als glücklicher Zweiter winkte: Schönen Urlaub!

„Noch nicht ganz dabei“

Was auch immer Verstappen machte in den freien Tagen; abgesehen von seinem Ausflug in die Streckenbegrenzung landete er in seiner Wohlfühlzone: auf Rang eins der Zeitentabelle. Bestzeit im zweiten Training am Freitag, wenn erstmals mehr oder weniger verhalten Gas gegeben wird mit Blick auf das Qualifying am Samstag. Mercedes also geschlagen. Das macht Mut oder stärkt für den Moment zumindest den Eindruck, über die Sommerpause habe sich nicht viel geändert.

„Wir haben beim Top-Speed die Lücke etwas geschlossen, sind aber noch nicht ganz dabei“, erzählte Verstappen. Das ist auf dem Kurs in den Ardennen mit seinem hohen Vollgas-Anteil, allein 23 Sekunden von der Haarnadel-Kurve bis zum Ende der Kemmel-Geraden, ein gutes Ergebnis für Red Bull. Weil der Honda-Antrieb nicht das Leistungsniveau des Mercedes besitzt.

Im zweiten Sektor der Strecke, wenn es kurvig wird, fuhr Verstappen allen davon. Summa summarum reichte es für eine hauchdünne Führung am ersten Tag: 0,041 Sekunden vor Valtteri Bottas, 0,072 vor Lewis Hamilton. „Es wird hier“, sagte der Finne Bottas, „sehr eng zugehen mit Red Bull und uns.“ Es geht so weiter wie bislang.

Vermutlich nicht für alle. Am Donnerstag trat der Engländer George Russell an zur Pressekonferenz. Zu ihm gesellte sich Bottas auf Bestellung des Internationalen Automobil-Verbandes. Eine interessante Konstellation. Soll doch Russell Bottas bei Mercedes beerben. Mehr als eine nichtssagende Floskel zum Thema brachten die beiden nicht über die Lippen. Als sei es abgesprochen.

„Das ist großartig“

Aber das Minenspiel bei der Frage nach der Zukunft sagte etwas über ihre Stimmung aus. Russell wirkte gut gelaunt, Bottas reserviert. Wer will, kann daraus ableiten, dass der Brite schon um seine Beförderung an die Seite von Hamilton 2022 weiß. Das Fahrerlager wäre entzückt. Weil Russell das Zeug haben soll, dem Chefpiloten zu Leibe zu rücken, während der wiederum lange intern wie öffentlich Bottas den Rücken stärkte. Wollte Hamilton seine Ruhe haben in Zeiten, in denen ihn schon Verstappen reichlich herausfordert?

Der frohlockte ein zweites Mal am Freitag, diesmal mehr oder weniger auf Kommando. Red Bull hatte die Verlängerung des Vertrages mit Sergio Perez bekannt gegeben: „Das ist großartig“, ließ sich Verstappen zitieren: „Wir haben eine gute Beziehung und deshalb bin ich glücklich, mit ihm viele Punkte für das Team im Rest dieser Saison und im nächsten Jahr zu gewinnen.“ Was Verstappen gewinnt, könnte Hamilton verlieren: Einen guten, motivierten Beifahrer als Gehilfen auf dem Weg um Titel.

Aber in den Ardennen wagen wenige so weit nach vorne zu schauen. Mercedes‘ Chefingenieur Andrew Shoviln riet sogar, nicht über 30 Minuten hinaus zu blicken. Das Wetter! Eben noch trockene Piste, dann wieder ein Schauer. Formel-1-Meteorologen versichern nur, dass die Unbeständigkeit bleibe. Was den Top-Teams nicht schmeckt, weil sie sich entscheiden müssen: „Für den Fall, dass es regnen sollte, möchte man klarerweise mehr Abtrieb, aber falls es dann doch nicht regnen sollte, ist man (mit mehr Flügelfläche für mehr Abtrieb/d. Red.) anfällig auf den Geraden. Deshalb müssen wir bei den Änderungen, die wir vornehmen, sehr vorsichtig sein“, erklärte Shovlin.

Das gilt für alle Teams. Aber wer, wie Sebastian Vettel (8. am Freitag) im Aston Martin, nichts zu verlieren hat, dem gefällt der Glücksfaktor nach so viel Pech. Oder war es doch Unvermögen? In Ungarn kam er als Zweiter ins Ziel als kluger Profiteur des Bottas-Crashs. Und wurde, weil zu wenig Benzin im Tank verblieb (0,3 Liter statt einem), disqualifiziert. Der ganze Ärger ein grandioses Missverständnis?

Wie das Fachmagazin Auto Motor und Sport schrieb, soll Vettels Auto zunächst deutlich mehr als Benzin als gewünscht an Bord gehabt haben. Vettel bekam vom Team die Order, viel Sprit zu verbrennen. Erst in der letzten Runde fiel dann eine Fehlkalkulation auf. Vettel schaut dann doch weiter als Shovlin: „Ich hoffe, wir können von den Wetterkapriolen profitieren.“ An dieser Chance hält sich Mick Schumacher fest. Am Freitag wurde er 22. hinter seinem Teamkollegen Nikita Masepin. Unter normalen Umständen ist im Haas Rang 21 drin.