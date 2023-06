Aktualisiert am

Verstappen fährt in Sennas Windschatten

Der Weltmeister ist eine Klasse für sich. Max Verstappen gewinnt auch das Rennen in Spanien und baut seinen Vorsprung in der WM-Wertung aus. Mit ihm stehen die beiden Mercedes-Piloten auf dem Podium.

Er hat es bald geschafft: Ein weiterer Grand-Prix-Sieg fehlt Max Verstappen, dann hat er deren 41 errungen und zieht gleich mit dem dreimaligen Weltmeister Ayrton Senna, Ikone der Formel 1. Seinen 40. Erfolg bejubelte Verstappen am Sonntagnachmittag dort, wo er vor sieben Jahren erstmals in seiner Karriere triumphiert hatte: auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Zweiter wurde nach 66 Runden (307 Kilometern) Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, vor George Russell im zweiten Silberpfeil.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Der Deutsche Nico Hülkenberg fuhr im Haas auf Platz 15, Lokalmatador und Publikumsliebling Fernando Alonso wurde Siebter. Verstappen verlebte einen ruhigen Sonntag in Katalonien, die 110.000 Zuschauer wurden Zeugen einer abermaligen Machtdemonstration des Weltmeisters im Red Bull. „Es ist ein Vergnügen, dieses Auto zu fahren“, sagte der glückliche Sieger und strahlte. Auch bei Mercedes waren sie bester Laune: „Wir sind jetzt näher dran an Red Bull, wir jagen sie!“, sagte Lewis Hamilton. „Danke an alle in der Fabrik, die dafür hart gearbeitet haben.“

Bei Temperaturen von 23 Grad Celsius zogen vor dem Start die vorhergesagten Regenwolken über der Piste von Montmeló auf. Die Teams hatten für alle Fälle Intermediate-Reifen für Mischbedingungen bereitgestellt. „Wenn es normal läuft, sollte Max das souverän nach Hause fahren“, hatte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko bei Sky gesagt, ehe die Startampel erlosch. Was sollte dagegensprechen? „Der Regen zum Beispiel“, sagte Verstappen, bevor er in seinen RB-19 stieg. „Und Probleme am Auto kann es immer geben.“

Komfortable Situation

Doch weder das eine noch das andere trat ein. Verstappen, er hatte die mittelharten Pirellis aufgeschnallt, führte das Feld mit Vollgas über die 613 Meter bis zur ersten Kurve, Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren) jagten auf weichen Reifen hinterher. Sainz suchte seine Chance auf der Außenbahn und hatte kurz die Nase vorn, doch der Weltmeister behauptete sich, Sainz steckte fair zurück. Den gefährlichsten Moment hatte Verstappen damit überstanden. „Ich wusste, der Start würde schwierig werden auf den härteren Reifen, zum Glück ging alles gut.“, sagte der Niederländer später.

Lance Stroll (Aston Martin) fuhr zunächst vor auf Platz drei, während Norris nach einer Kollision mit Lewis Hamilton zur Box humpelte und zurückfiel. An der Spitze zog Verstappen zügig davon, Sainz konnte nicht folgen. Eine komfortable Situation für den Weltmeister, der das Geschehen kontrollierte und nach zehn Umläufen mehr als vier Sekunden vorausfuhr.

Rekordchampion Hamilton, der Stroll bald passierte, hetzte nun Sainz über die Piste, der in der 16. Runde zum Service kam und die mittelharten Pirellis aufstecken ließ. „Meine Reifen sind noch richtig gut“, funkte Hamilton unterdessen. Stallkollege Russell stieß ins selbe Horn. Der Mercedes lief im Renntrimm überraschend flott, war deutlich schneller als der Ferrari und der Aston Martin.

Fernando Alonso, die Massen sehnten den 33. Erfolg ihres Helden herbei, der hier 2001 erstmals an den Start gegangen war, hatte seinen Boliden tags zuvor in der Qualifikation nur auf Platz acht gestellt und mühte sich im Mittelfeld ab, ohne in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen zu können.

Nach dem ersten Drittel führte Verstappen vor den beiden Silberpfeilen, Sergio Pérez fuhr im zweiten Red Bull auf Platz vier. Sie alle hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen Reifenwechsel absolviert, doch Verstappen blieb auch nach seinem Service in Runde 27 vorne. Wenige Augenblicke später ließ George Russell aufhorchen: „Regen in Kurve fünf!“. Öffnete der Himmel nun doch seine Schleusen und wirbelte alles durcheinander? Eine Wahrnehmungsstörung des Briten, wie er wenige Runden später bemerkte: „Meldet noch jemand Regen? Ich habe das Gefühl, es ist nur Schweiß auf der Innenseite meines Helmvisiers.“ So muss es gewesen sein, das Asphaltband blieb trocken.

Sainz indes, der den spanischen Fans doch einen Podestplatz schenken wollte, musste erst Hamilton und dann Russell ziehen lassen. Die vielen Zehntausend hatten sich mehr versprochen von ihren heimischen Lieblingen. Für Sainz‘ Teamkollegen Charles Leclerc lief es noch schlechter. Nach dem desaströsen Qualifying war er aus der Boxengasse gestartet, an seinem SF-23 wurden etliche Teile gewechselt. Im Rennen reichte es zu Platz elf – keine Punkte für den Monegassen. Auch der Rheinländer Nico Hülkenberg verlebte einen schwierigen Nachmittag, sein Haas-Renner zehrte die Reifen zügig auf, der Emmericher wurde ins hintere Mittelfeld durchgereicht.

An der Spitze kreiste Verstappen einsam vor sich hin, außer dem möglichen Regen hatte er nichts zu fürchten, obgleich er im Funk meldete, dass seine Vorderreifen beim Bremsen überhitzten. 15 Touren vor Ultimo waren die Positionen bezogen, der Regen blieb aus: Hamilton und Russell komplettierten das Podium, Sainz wurde noch von Sergio Pérez überholt. Verstappen sicherte sich noch den Extrapunkt für die schnellste Runde. In der Weltmeisterschaft baut der Niederländer seinen Vorsprung weiter aus und hat nun komfortable 170 Punkte auf dem Konto, Kollege Sergio Pérez (117) hinkt hinterher, Dritter ist Fernando Alonso (99).

In der Herstellerwertung geht Mercedes an Aston Martin vorbei auf Rang zwei. Von Barcelona aus zieht die Formel 1 weiter nach Kanada, ehe sie nach Europa zurückkehrt. Die Chancen stehen gut, dass Verstappen in Montreal nach Siegen gleichziehen wird mit Ayrton Senna. Im Vorjahr startete der Niederländer von der Pole Position und gewann.