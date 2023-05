Max Verstappen zeigt seinem Teamkollegen Sergio Perez beim Formel-1-Rennen in Florida kühl und kühn eine frustrierende Perspektive auf. Die Situation im Red-Bull-Rennstall erinnert an ein legendäres Ferrari-Duo.

Die britische Fernsehreporterin, die nach dem Großen Preis von Miami den überlegenen Sieger fragt, ob er sich nach dem beeindruckenden Ritt von Startplatz neun auf eins nun etwa unschlagbar fühle, konnte kaum mit dieser Antwort rechnen. Max Verstappen verkündete voller Überzeugung: „Ich fühle mich immer unschlagbar.“ Als Konter im Spaß war das kaum gemeint, immerhin gibt der Titelverteidiger der Formel 1 aber zu, dass manchmal auch andere einen guten Tag hätten, und dann doch aufrücken könnten.

Sergio Perez, Teamkollege bei Red Bull Racing und der Einzige, der derzeit kraft seines Autos dem Spitzenreiter nahe kommen kann, hatte leider einen ziemlich schlechten Tag. Überraschend schnell verlor er seinen Platz an der Sonne Südfloridas wieder. Der Mexikaner wollte im Reifen-Schongang den dritten Saisonsieg einfahren, nachdem ihm die Pole-Position durch das Pech des internen Rivalen zugefallen war. Verstappen aber ging die 57 Runden ums Football-Stadion mit einem selbst für seine Verhältnisse erhöhten Risikobewusstsein an. Als einziger der Top-Ten-Fahrer setzte er auf die härteren Pneus, was ihm am Ende eine sehr weiche Landung auf dem Podium bescherte. Sein 38. Sieg im Namen der Dose, damit hat er den Rennstallrekord von Sebastian Vettel egalisiert.