Acht wertvolle WM-Punkte und eine große Portion gewonnenes Selbstvertrauen sind sein Lohn: Red-Bull-Pilot Sergio Pérez gewinnt das erste Sprintrennen des Jahres in der Formel 1, auf einer der spektakulärsten Pisten, dem Baku City Circuit. Charles Leclerc (Ferrari) wurde im Kurzrennen über 100 Kilometer Zweiter. Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) kam als Dritter ins Ziel. Der Rheinländer Nico Hülkenberg fuhr im Haas auf Rang 15.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

„Ferrari gehört an die Spitze, ich werde alles geben, um zu gewinnen“, hatte Leclerc dreieinhalb Stunden vor Start des Sprints angekündigt, zuvor hatte er das erstmals ausgetragene, Sprint Shootout genannte Qualifying gewonnen, ungeachtet einer Schrecksekunde, als der Monegasse kurz vor Schluss in die Mauer schlitterte und den Frontflügel seines SF-23 zerstörte.

„Wir hatten alle keinen Grip“

Die Red-Bull-Piloten hatten sich mit den Plätzen zwei und drei begnügen müssen, Verstappen landete hinter Pérez. Der Niederländer hatte am Funk geklagt über zu wenig Grip auf der Hinterachse, vor allem im zweiten Sektor.

Am Start des rund dreißigminütigen Rennens setzten die meisten Fahrer auf die mittelharten Reifen, nur Valtteri Bottas (Sauber) und Lando Norris (McLaren) hatten die weichen Pirellis aufgezogen. Leclerc behauptete zunächst die Führung, Pérez blieb dahinter, Verstappen erlitt früh einen Rückschlag: Mercedes-Pilot George Russell zwängte sich noch in der ersten Runde am Weltmeister vorbei, der am Funk schimpfte und dem Konkurrenten unterstellte, unfair gespielt zu haben.

Formel 1 Fahrerwertung

In der Tat: Russell ging bei seinem Manöver in Kurve 3 rustikal zu Werke, beide Autos berührten einander. „Lächerlich“, ärgerte sich Verstappen: „Wie kann er mir in die Seite fahren und darf trotzdem seine Position behalten?“. Der Unterboden des RB 19, informierte ihn seine Box, wurde dabei beschädigt. Unmittelbar nach dem Rennen trafen die Konkurrenten aufeinander: „Ich hatte keinen Grip“, erklärte Russell und meinte damit die kurz nach dem Start noch kalten Reifen. „Wir hatten alle keinen Grip, merk dir das fürs nächste Mal, Schwachkopf!“, antwortete Verstappen erbost. Später sagte er: „Ich begreife nicht, wieso er in der ersten Runde solch ein Risiko eingeht. Er hat mir ein Loch in den Seitenkasten gefahren.“

Nur wenige Augenblicke nach diesem Zweikampf wurde das Rennen in der dritten Runde neutralisiert: Ein einzelner Hinterreifen rollte ohne Felge einsam über die Piste. Der hatte sich selbstständig gemacht, weil Yuki Tsunoda in seinem Alpha Tauri die Mauer berührte und obendrein viele Kleinteile auf der Piste verstreute.

Tsunoda „humpelte“ zur Box, bekam ein neues Rad und fuhr wieder hinaus, doch die Spur seines Dienstwagens war verstellt, er musste aufgeben. Lewis Hamilton ließ unterdessen wissen: „Keine Teile mehr auf der Strecke!“ Es konnte also weitergehen nach drei Umläufen hinter dem Safety Car. Und Verstappen revanchierte sich sogleich bei Russell und eroberte Platz drei zurück. „Super Arbeit, Max!“, lobte ihn sein Team über Funk: „Und ohne Berührung!“ Der Weltmeister antworte schlagfertig: „Ja, ich weiß wie das geht!“. Im Gegensatz zu Russell also.

An der Spitze machte Pérez nun massiv Druck auf den führenden Leclerc, der schon am Freitagabend vorausgesagt hatte, dass es im Renntrimm schwer werden würde, vor Red Bull zu bleiben.

Mehr zum Thema 1/

Anfangs der achten Runde setzte der Mexikaner mit eingeklapptem Heckflügel zum Überholen an, die 2,2 Kilometer lange Zielgerade ist dafür prädestiniert. Leclerc war klug genug, sich nicht verzweifelt zu wehren, ließ Pérez ziehen und konzentrierte sich darauf, Verstappen hinter sich zu halten. Doch fünf Runden vor Schluss hatte der Weltmeister noch immer keinen Weg vorbei gefunden am Ferrari, der Unfallschaden von der Kollision mit Russell beeinträchtigte das Leistungsvermögen seines Dienstwagens.

Auch dahinter tat sich wenig. Russell, Sainz, Alonso, Hamilton und Stroll fuhren auf den Plätzen vier bis acht die restlichen Punkte ein, und erlebten ein recht ereignisloses Rennen, ohne sich jeweils gegenseitig gefährden zu können.

Formel 1 Teamwertung

Zwei Umläufe vor Schluss näherte sich Verstappen nochmal Leclerc an, Pérez hatte sich mittlerweile auf mehr als drei Sekunden entfernen können, Leclerc schonte seine Reifen. Doch der Weltmeister kam nicht mehr in Schlagdistanz und fuhr auf Platz drei ins Ziel.

Beim Großen Preis am Sonntag (13.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) startet Leclerc im dritten Jahr in Folge in Baku vom ersten Platz. Der Verlauf des Sprints macht es indes unwahrscheinlich, dass Ferrari ernstlich gegen Red Bull kämpfen kann. „Wir wussten, dass uns Red Bull im Rennen über ist, aber wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wenn wir nicht gewinnen können, wollen wir das Maximale rausholen.“, so der Monegasse.

Dass die Formel 1 kurz vor Beginn des Sprints bekanntgab, dass sie auch in den kommenden drei Jahren auf der temporär errichteten Piste im historischen Zentrum der aserbaidschanischen Kapitale kreisen wird, dürfte den Monegassen trotzdem besonders gefreut haben.

Das Hauptrennen führt über 51 Runden. Im Vorjahr siegte Verstappen, doch bislang gewann kein Fahrer mehr als einmal in Baku, sechs Ausgaben des Rennens am Kaspischen Meer sahen sechs verschiedene Sieger. Und: Nur zweimal startete der spätere Gewinner von der Pole Position ins Rennen, zuletzt gelang das 2019 dem damaligen Mercedes-Piloten Bottas.