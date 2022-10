Großer Preis der USA : Formel 1 trauert um „überlebensgroßen“ Mateschitz

Will das Rennen in Amerika für Dietrich Mateschitz gewinnen: Red-Bull-Fahrer Max Verstappen Bild: AFP

Alles, was es an diesem viertletzten Rennwochenende der Formel 1 noch zu gewinnen gibt, wurde durch den großen Verlust in den Hintergrund gerückt. Eine knappe Stunde vor der Qualifikation zum Großen Preis der USA erreichte die Nachricht, dass Dietrich Mateschitz gestorben ist, das Fahrerlager. Die Betroffenheit reichte weit über Red Bull Racing hinaus, für den Moment einte sogar in der Egoisten-Meisterschaft die Trauer Freund und Feind.

Mateschitz' Landsmann Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, bezeichnete den 78 Jahre alt gewordenen Selfmade-Multimilliardär als „überlebensgroß“, und mehr noch als diejenige Einzelperson, „die den größten Beitrag für die Formel 1 geleistet hat.“ Schon der Blick in die aktuelle Starterliste unterstreicht das: Von 20 Fahrern stammen acht aus der Red-Bull-Schule. Die Mehrfach-Weltmeister Max Verstappen und Sebastian Vettel befanden in denselben Worten: „Ohne seine Unterstützung würden wir nicht hier sitzen.“

„Mateschitz war stolz auf das Team“

Red-Bull-Statthalter Christian Horner zeigte sich froh, dass der von seiner Krankheit schon schwer gezeichnete Dietrich Mateschitz zumindest noch den zweiten Titelgewinn von Verstappen miterleben konnte. „Er war unglaublich stolz auf das Team und das, was wir erreicht haben. Er hat uns immer den Rücken freigehalten. Wir sind dankbar für die Vision, die er hatte, für seine Charakterstärke und dafür, dass er nie Angst hatte, seinen Träumen zu folgen und sie zu verfolgen. Das hat er auch in der Formel 1 getan und bewiesen, dass man etwas bewirken kann. Wir sind fest entschlossen, das Rennen heute für ihn zu gewinnen.“

Formel 1 Teamwertung

Tatsächlich war Mateschitz insbesondere ein Freund der Rennfahrer und generell aller Arten von Motorsport. Zugleich war er dort weit mehr willkommen als in anderen Sportarten, denn dass Geld hier der wahre Treibstoff ist, gilt nicht als Makel – es ist die Voraussetzung. Anfangs von den Traditionalisten noch als Getränke-Rennstall verspottet, hat er in kaum fünf Jahren ein Championsteam und einen Talentschuppen dazu auf die Räder gestellt. Vier Fahrer- und Konstrukteurstitel in Serie, dann kamen die Hybrid-Ära und Mercedes. Zuletzt hat sich das Blatt wieder zu Gunsten des in Mittelengland stationierten Teams gewendet.

Für den 19. WM-Lauf der Saison an diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) steht ein weiterer Mannschaftserfolg von Red Bull Racing in der Gesamtwertung an, den Ferrari kaum noch verhindern kann. Die Italiener müssten dazu 19 Punkte mehr holen als Red Bull, das zuletzt sieben Siege in Serie schaffte. Max Verstappen, vor zwei Wochen bereits vorzeitig als abermaliger Weltmeister ausgezeichnet, würde mit einem Sieg die Bestmarke für Erfolge in einer Saison einstellen, die mit je 13 Siegen bisher von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gehalten wird.

Verstappen profitiert von Leclerc-Rückstufung

Der Niederländer hat sich in der Qualifikationsstunde zunächst hinter den Ferrari-Piloten Carlos Sainz jr. und Charles Leclerc anstellen müssen, rückte aber durch eine Rückstufung für Leclerc wegen eines Motorenwechsels neben Sainz in die erste Startreihe vor. Bei allen vorangegangenen Rennen auf dem Circuit of the Americas startete der spätere Sieger von ganz vorn. Verstappen, der nur 0,092 Sekunden langsamer war als der Tagessieger, vertraut darauf, dass sein RB 18 einmal mehr über die Renndistanz stärker ist als auf eine schnelle Runde. Der 25-Jährige sprach angesichts der Umstände von einem „harten Tag, an dem das Ergebnis nicht wichtig war“, aber auch davon, dass er sich aufs Rennen freue.