Große Sorge bei Lewis Hamilton : „Ich bin schockiert, dass wir in diesem Raum sitzen“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Vettel sprach von einer sehr schwierigen Lage, die er nicht beurteilen könne. Zuvor hatte der finnische Rennfahrer Kimi Räikkönen vom Rennstall Alfa Romeo Zweifel geäußert: „Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, hier zu sein. Wahrscheinlich nicht. Aber das hängt nicht von uns ab.“

Bis zu 100.000 Zuschauer erwartet

Der Internationale Automobil-Verband (Fia) hatte zuletzt wie die Geschäftsführung der Formel 1 auf ihren ständigen Kontakt zu den australischen Behörden verwiesen. Der Organisator des Grand Prix, die Australian Grand Prix Corporation (AGPC), sah auch am Donnerstag keinen Grund, das Rennen abzusagen oder es ohne Zuschauer austragen zu lassen. Im vergangenen Jahr sollen 100.000 Fans den Grand Prix an der Strecke im Albert Park von Melbourne verfolgt haben. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es neben den Trainingsläufen und Wettrennen verschiedener Motorsportklassen auch eine Art Volksfestprogramm entlang des Kurses mit zahlreichen Sport-Angeboten für die ganze Familie.

Erste Kritik, an dem Plan festzuhalten, hatte der Präsident der australischen Ärzte- und Medizinstudentenvereinigung am Dienstag geübt. Er forderte ein schnelleres Vorgehen der Behörden gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und erklärte auf Nachfrage des Senders „News“: „Ja, ich würde das Rennen streichen.“ Einer entsprechenden Petition schlossen sich bis zum Donnerstagnachmittag Ortszeit 11.696 Unterzeichner an.

Der Premier-Minister des Bundesstaat von Victoria, Daniel Andrews, hatte am Dienstag angekündigt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Massenveranstaltungen verboten werden müssten. Dass er am Rennen festhält, soll auch wirtschaftliche Gründe habe: Das Tourismusgeschäft ist wegen des Buschfeuers und der nachfolgenden Flut massiv eingebrochen. Außerdem hat sich seine Regierung im vergangen Jahr mit umgerechnet rund 34,8 Millionen Euro an der Finanzierung des Rennens in Victorias Hauptstadt beteiligt, wie aus dem Bilanzbericht der AGPC hervorgeht. Der Grand Prix wird seit Jahren zu einem großen Teil vom Staat bezahlt. Auf die Frage an Hamilton, ob er wisse, warum das Rennen stattfinden solle, antwortet der Engländer: „Geld regiert die Welt. Aber ehrlich, ich weiß es nicht.“

Mehr zum Thema 1/

Nachdem am Montag die Rennställe Ferrari und Alpha Tauri sowie Personal des Reifenherstellers Pirelli ohne Quarantänezeit aus dem inzwischen komplett zur roten Zone erklärten Italien einreisen durften, bat Australiens Premierminister Scott Morrisson am Donnerstag Gesundheitsexperten, über eine Ausweitung des Beschränkungen für Reisende aus Europa zu beraten. Der australische Sport stellt sich unterdessen auf eine Einstellung der Wettbewerbe wie etwa der Football-Liga ein. Ein Besucher eines Cricket-Spiels vor mehr als 86.000 Zuschauern am vergangenen Sonntag in Melbourne wurde inzwischen positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. Auch ein Besucher des Golden Plains Musik-Festivals im Südwesten von Melbourne ist infiziert.