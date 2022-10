Lewis Hamilton in der Formel 1 : „Und dann funktioniert dieses verdammte Ding nicht“

Nach dem dramatischen Finale der Vorsaison hoffte Lewis Hamilton auf eine Revanche in der Formel 1. Doch Probleme an seinem Mercedes W13 warfen ihn immer wieder zurück, der Frust war groß. Und nun?

Es könnte die erste Formel-1-Saison werden in der Karriere von Lewis Hamilton, in der ihm keine Pole-Position und kein Sieg gelingt. Seit 2007 fährt der Rekordweltmeister in der Königsklasse. Die einzige Trainingsbestzeit für Mercedes in diesem Jahr ging an den Teamkollegen George Russell.

Siegestouren rückten für den Rennstall, der die Formel 1 acht Jahre dominierte, in weite Ferne. Längst konzentrieren sich die Ingenieure auf die Entwicklung des neuen Autos für die kommende Saison.

Dennoch hat Mercedes am Samstag wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Beim drittletzten Rennen in Mexiko an diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky), startet Russell als Zweiter, weil er um einen Hauch schneller war als Hamilton (Dritter) im Qualifikationstraining. „Es ist großartig, so nah an Red Bull dran zu sein“, sagte der Brite, „wir werden weiter Druck machen.“