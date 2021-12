Hamilton gegen Verstappen : Karawane der Kontroversen beim Showdown

Die Sicherheitsbarrieren auf dem Jeddah Corniche Circuit stehen eng, sie lassen wenig Spielraum für Fehler. Prinzipiell demnach kein schlechter Ort, um die Emotionen zu kanalisieren, die eines der spannendsten Titelduelle der Formel 1 begleiten. Aber auf dem schmalen Asphaltband ist immer noch reichlich Platz für Interpretationen. Auch deshalb ist der Große Preis von Saudi-Arabien am Sonntagabend aus dem Ruder gelaufen, der Begriff Chaos für den vorletzten WM-Lauf scheint wenig übertrieben.

In einer langen, aufgeheizten Renn-Nacht hat Lewis Hamilton mit dem dritten Sieg in Folge seine Chancen auf eine vor Monatsfrist noch unmöglich erscheinende Titelverteidigung gewahrt. Dank des Zusatzpunkts für die schnellste Rennrunde kommt der Brite in der Gesamtwertung ebenso wie der Zweitplatzierte Max Verstappen nun auf 369,5 Punkte. Es ist das Traumszenario der Formel-1-Vermarkter vor dem Showdown am Sonntag (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) beim Finale in Abu Dhabi.