Formel-1-Weltmeister : Hamilton, der Politiker

Vordenker Hamilton: dank seiner Initiative erlaubt sich der Rennzirkus erstmals in 70 Jahren eine politische Position. Bild: EPA

Wer ist der Beste der Geschichte? Für die Formel 1 ist diese Diskussion wichtig. Sie muss im Gespräch bleiben. Und was bietet sich mehr an, als über die Gretchenfrage des Sports zu streiten, ob nun Michael Schumacher oder Lewis Hamilton der Chefpilot der Geschichte ist? Dieses beliebte Spiel belebt im besten Fall die Leidenschaft und beweist, selbst wenn es weder zu einem Ergebnis noch zu Einklang führt, eines: Es geht vorrangig um die Menschen in diesem Sport, nicht um die Maschinen.

Es ist zwar müßig, den Fangruppen die Unvergleichbarkeit von Fahrern verschiedener Epochen zuzurufen, wenn doch schon Piloten eines Jahrgangs kaum zu bewerten sind, solange sie nicht im identischen Auto fahren. Aber wenn denn eine Festlegung gefordert wird, dann drängt sich diese auf: Wie gut für die Formel 1, dass Schumacher hier eingeholt und da überholt worden ist. Das mindert nicht dessen Erfolge. Es zeigt eher, wie lebendig die Formel 1 ist. Wie schnell sie sich entwickelt, dass sie in der Lage ist, selbst uneinholbar scheinende Rekorde zu verbessern. Denn eines ist gewiss: Leichter wurde es seit Schumachers Demission nicht, Rennen oder Titel in Serie zu gewinnen.