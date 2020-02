Konkurrenzkampf in Formel 1 : Was kann Vettels neuer Ferrari?

Sebastian Vettel erhofft sich von seinem neuen Dienstfahrzeug so einiges. Doch was zeichnet den neuen Ferrari SF1000 eigentlich aus? Und reicht das für die große Mission WM-Sieg?

In zwei Disziplinen hat Ferrari die Titel der Saison 2020 schon gewonnen. Kein Rennstall stellt sein neues Formel-1-Auto mit so viel Pathos vor. Und keiner kann auf so viel Historie verweisen. Der Vorhang für den Ferrari SF1000 fiel auf geschichtsträchtigem Boden. In dem 1857 erbauten Teatro Municipale Romolo Valli in Reggio Emilia wurde die italienische Nationalfahne „geboren“. Italiens Vorzeigefirma zeigte Flagge und wagte sich mit einer Präsentation zum ersten Mal außerhalb der eigenen Burgmauern.

Ferrari feiert sich gerne selbst und lässt die Welt spüren, etwas Besonderes zu sein. „Nur Ferrari entfacht diese Magie, der sich keiner entziehen kann, für die es keine Worte gibt“, behauptete Präsident Louis Camilleri. Teamchef Mattia Binotto zitierte Firmengründer Enzo Ferrari: „Sag einem Kind, dass es ein Auto zeichnen soll. Es wird es rot anmalen.“ Ferrari-Rot. Vielleicht tritt diese Lacktönung auf dem neuen Boliden wieder etwas stärker hervor, wie Sebastian Vettel zufrieden feststellte. Der Heppenheimer ist Purist.