Stefano Domenicali : Ist der neue Formel-1-Chef hart genug?

Am Freitagnachmittag kam die Bestätigung aus Englewood, Colorado, als am Schwarzen Meer in Sotschi das zweite Training zum Großen Preis von Russland lief. Der neue Geschäftsführer der Formel 1 heißt ab Januar 2021 Stefano Domenicali. Der alte Chef Chase Carey hat seine Pflicht erfüllt, er rückt als nicht geschäftsführender Vorstand in die Aufsicht.

Der 66 Jahre alte Amerikaner mit dem auffälligen Schnurrbart hat die Formel 1 mit dem Abschluss des achten Concorde-Abkommens für die nächsten sechs Jahre in eine neue Ära geführt. In seiner vierjährigen Amtszeit wurden viele Dinge auf den Weg gebracht, die unter seinem Vorgänger Bernie Ecclestone noch unmöglich schienen. Der Eintritt in die digitale Welt, um die Formel 1 einem jüngeren Publikum näherzubringen.