Großbritannien

The Times: „Selbstredend ist Hamiltons Platz in der Geschichte. Er hat seinen Platz im Pantheon der sportlichen Größen bestätigt, nicht nur in der Formel 1. Seine bemerkenswerte Leistung ist nun für immer in die Rekordbücher eingebrannt, ohne dass ein Ende dazu in Sicht ist, was er erreichen kann.“The Guardian: „Lewis Hamilton warnte davor, dass er beim Großen Preis der USA keine Wunder erwartete, wo er eine bemerkenswerte sechste Formel-1-Weltmeisterschaft anstrebte. Ein göttlicher Eingriff war natürlich nicht vonnöten, als er sich den Titel holte, um nur noch hinter Michael Schumacher als erfolgreichstem Fahrer der Geschichte zu stehen. Hamilton hat in dieser Saison umfassend bewiesen, dass er nichts dem Glück oder dem Zufall zu verdanken hat, sondern ein Mann ist, der auf einer Ebene abseits anderer Sterblicher agiert.“