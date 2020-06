Corona-Krise : Der Mann hinter dem Formel-1-Start in Österreich

Die Österreicher! Zählten zu den Schnellentschlossenen in der Corona-Bekämpfung. Riegelten ihr Land ab, selbst Baumärkte blieben geschlossen. Dann öffneten sie früher als andere. Und ließen Spielraum für verrückt erscheinende Ideen. Saisonstart der Formel 1 in der Obersteiermark? Ohne die Pandemie wäre der Große Preis von Österreich Nummer elf gewesen im Kalender. Nach all den Absagen aber rückt die Alpenrepublik nun in den Fokus. Österreich macht den Weg frei für den Auftakt der Saison Anfang Juli, mit gleich zwei Rennen innerhalb einer Woche. Es ist der Start des Formel-1-Rettungsprogramms. Dahinter steckt Helmut Marko.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Das Formel-1-Publikum, die Fahrer selbst der älteren Generation kennen ihn als Motorsportchef von Red Bull, als Ratgeber des Landsmanns Dietrich Mateschitz, der seine Milliarden mit der Vermarktung des Softdrinks machte. Die Methusalems des Motorsports erinnern sich an Markos Rennfahrerkarriere: Le-Mans-Sieger 1971 im legendären Porsche 917, Opfer eines schrecklichen Zufalls. Markos Formel-1-Karriere endete 1972, kaum, dass sie begonnen hatte, im neunten Rennen. Ein von einem vorausfahrenden Boliden aufgewirbelter Stein durchschlug das Visier seines Helms und nahm ihm das Licht des linken Auges.

Das war der Zeitpunkt, den Eltern zu danken für ihre Beharrlichkeit. Rennsport, ja, wenn es denn sein muss, aber nicht ohne abgeschlossenes Studium. Als Rennwagen noch wie Raketen mit Aufschlagzünder daherkamen, kreiste unter den Fahrern der Marko-Helmut als leibhaftiger Doktor der Rechtswissenschaft. Und beriet schon mal den Teamchef in juristischen Fragen. Die beste Voraussetzung, in einem Gewerbe mit Schnelldenkern wie dem legendären Formel-1-Manager Bernie Ecclestone mithalten zu können.

Der Aufstieg Red Bulls von der belächelten Fun-Fahrgemeinschaft zum Weltmeisterteam mit Sebastian Vettel am Steuer innerhalb von fünf Jahren ist wesentlich auch dem Nachwuchsförderer Marko zu verdanken. Seinem klaren Denken als erster Stratege im Hintergrund, seiner Fähigkeit, die Dinge schnörkellos auf den Punkt zu bringen, darüber ungeschminkt zu sprechen – wenn es Zeit ist. Die Verhandlungen mit der wohlwollenden österreichischen Bundesregierung und dem Formel-1-Management über den Start am Red-Bull-Ring blieben lange genug diskret.

Die Aussicht auf Gewinn überzeugte alle Parteien. Ohne einen Start im Sommer käme die große Sause nicht in die Gänge und würde, weil Sponsoren- und Fernsehgelder ausblieben, Rennställe verlieren. Österreich wiederum rückt in den Ferien in den Mittelpunkt der weltweiten Formel-1-Fernsehgemeinde. Mit Bildern frei Haus von satten grünen Wiesen, vom Bergidyll, das Urlaubssehnsucht stärkt und dokumentiert, wie das kleine Österreich die erste internationale Großveranstaltung in Corona-Zeiten organisiert.

In der Fußball-Bundesliga dürfen etwa 300 Menschen ins Stadion, im Basketball seit vergangenen Samstag etwa 120 in eine Halle. Im Fahrerlager des Red-Bull-Rings werden etwa 2000 Menschen aus aller Welt arbeiten. Es stimmt: Ohne die Logistik-Erfahrung der Formel 1, ohne das seit Jahrzehnten hermetisch abgeriegelte Fahrerlager und die Erziehung des Personals, Trennlinien nicht mal um Zentimeter zu übertreten oder zu überfahren, wäre das Projekt kaum umsetzbar.

Marko ist die schwere Vermittlung gelungen, weil er ein Wanderer zwischen den Welten ist. Die Sorge der Tourismusbranche trifft den Hotelier Marko, die Lähmung der Heimatstadt den Grazer Ehrenbürger und Kunstmäzen, der Stillstand der Formel 1 den Racer: „Mich treibt die Lust auf das Gewinnen“, sagt er – mit 77.