Hamilton gegen Verstappen : Neuauflage einer berühmten Feindschaft?

Fette graue Wolken hängen über der Rennstrecke von Spa-Francorchamps. In den Tälern hält sich der Nebel. Es regnet am Freitag. Die Temperatur ist auf 13 Grad Celsius gefallen. Auf den Tribünen haben sich Formel-1-Fans in Regenmäntel gehüllt oder hocken dichtgedrängt unter aufgespannten Schirmen. Im Hohen Venn kündigt sich Ende August der Herbst an, kühl, feucht. In der Formel 1 soll es ein heißer werden.

Lewis Hamilton ist mit wehendem Mantel ins Fahrerlager gekommen. Die Stufen zum Motorhome seines Teams Mercedes nimmt der Weltmeister am Donnerstag im Sprung. Er wirkt kampfeslustig, bereit für die zweite Halbzeit der Formel 1 nach elf von 22 geplanten Grands Prix und gut drei Wochen Sommerpause: „Der Urlaub tat gut.“

Hamilton war mit dem besten Gefühl in die Ferien gefahren. Als Glücksritter von Ungarn, doch noch Zweiter geworden hinter Esteban Ocon im Alpine nach dem Chaos am Start. Und doch wieder Allererster im Wettrennen um den Titel 2021, weil Max Verstappen wegen des Durcheinanders nur Neunter wurde. Innerhalb von zwei Grands Prix verwandelte sich der schöne Vorsprung des Niederländers (33 Punkte) in einen Rückstand: acht. Das ist zwar wenig angesichts zwölf ausstehender Rennen.

Aber hinter dem Führungswechsel steckt mehr als die übliche Pendelbewegung, die kleine Schwankungen bei Technik oder Tagesform in einem Kopf-an-Kopf-Rennen auslösen. Hamilton gab Verstappen beim (bestraften) Vollkontakt in Silverstone im Juli einen Einblick in die Gedankenwelt eines Platzhirschs mit Anspruch, zum achten Mal Weltmeister, also Rekordchampion werden zu wollen: Dir lasse ich keinen Zentimeter Platz! Es war das auffälligste Signal für die Ausweitung der Kampfzone auf das Oberstübchen. WM-Titel werden im Hirn gewonnen.

Die Empörung Verstappens über die geringe Strafe (zehn Sekunden) trotz des Abschusses samt Nullrunde für ihn, während Hamilton den Sieg davontrug, wird im Fahrerlager als Indiz für eine Revanche bei nächster Gelegenheit gedeutet. Zumal der inzwischen 23-Jährige vom Supertalent der Formel 1 ohne Fahrerlaubnis auf öffentlichen Straßen zum ersten Herausforderer Hamiltons mit gepflegten Verdrängungstouren aufstieg.

Spielraum ließ er dabei auf der Piste selbst bei Tempo 300 kaum, weder sich noch anderen. Insofern scheint ein Vollkontakt-Wettbewerb der beiden programmiert, wahlweise wenigstens herbeigeredet von den Protagonisten der großen Sause mit Gespür für Dramen: Erleben wir eine Wiederauflage der berühmten Feindschaft der Weltmeister Ayrton Senna und Alain Prost? Vor gut dreißig Jahren flogen die Fetzen, wurden Rennwagen in zerstörerische Werkzeuge einer Überzeugung verwandelt: Ich bin der Champion!

In der Formel 1 kommt es selten so wie erwartet. Vor dem Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) wird die Streckencharakteristik die Lust auf allzu große Nähe bremsen. Der Respekt vor der Hochgeschwindigkeitsstrecke mit unglaublich „schnellen“ Vollgas-Kurven wie Eau Rouge oder Blanchimont ist hoch. Die Erinnerung an den fatalen Unfall in der Formel 2 vor zwei Jahren, als der Franzose Anthoine Hubert ums Leben kam, frisch. Zudem erlaubt die Piste Überholmanöver.