Saisonauftakt in Melbourne : Formel verrückt wegen Coronavirus

Ein positiver Fall in einem Team – und die Saisonpremiere der Formel 1 ist gelaufen. Das war die Generalmeinung im Fahrerlager bis zum Donnerstagabend. Dann trat der GAU ein. McLaren bestätigte, dass einer der beiden Mitarbeiter, die wegen verdächtiger Symptome vorsorglich im Hotel geblieben waren, positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist. Der Rennstall unter Leitung des deutschen Teamchefs Andreas Seidl zog sich umgehend vom Grand Prix zurück. McLaren teilte mit, man habe sich zu diesem Schritt zum Wohl der Mitarbeiter, der anderen Teams und der Formel-1-Fans verpflichtet gefühlt.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Unklar ist, ob dem britischen Rennstall eine Wahl blieb. Das infizierte Mitglied hatte sich am Mittwoch „selbst isoliert“, aber vorher einen normalen Kontakt mit anderen Mitarbeitern des Rennstalls gepflegt. Der Angestellte, so hieß es in der Mitteilung, begab sich sofort in Quarantäne unter Aufsicht der Behörden. Aber auch seine Kontakt-Personen müssten aus dem Verkehr gezogen werden, um die Gefahr einer Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Gilt die Solidaritätserklärung des Formel-1-Vermarkters und mancher Fahrer vor dem Auftreten des ersten positiven Falles, dann wird es nicht zur Saisonpremiere an diesem Sonntag in Melbourne kommen. „Kein Team sollte fahren, wenn eines nicht starten darf“, hatte der Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Donnerstag erklärt. Alles andere sei unfair.