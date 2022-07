Guanyu nach Silverstone : „Ist es Blut oder Benzin?“

Bis jetzt lief Zhou Guanyu weitgehend unter dem Radar. Man weiß von ihm, dass er der erste Chinese in der Formel 1 ist, dass er zu den 64 Fahrern zählt, die gleich beim Debüt WM-Punkte ablieferten, und dass er eine gehörige Mitgift in die Ehe mit Alfa Sauber bringt. Von zehn Millionen Dollar ist die Rede, die seine Familie aufgebracht haben soll. Die Zhous zählen zu den größten Autohändlern in China. Der Mann, der jetzt in seiner Heimat die TV-Zahlen in die Höhe schnellen lässt, war in den Nachwuchsklassen nicht sonderlich aufgefallen. Meister wurde er nie.

Seit vergangenen Sonntag ist Zhou auch einem breiteren Publikum bekannt. Der Formel-1-Neuling überlebte in Silverstone einen Unfall, der zu der Kategorie gehört, von der man sagt: Vor 20 Jahren hätte er nicht überlebt. Der Alfa Sauber des 23-Jährigen aus Schanghai legte sich bei einer Startkollision auf die Oberseite, rutschte funkensprühend 200 Meter weit über den Asphalt und das Kiesbett und schlug dann einen Salto über alle Absperrungen hinweg in den Schutzzaun, der die Tribüne von der Rennstrecke trennt.