Durchbruch in der Formel 1 : Wie Mick Schumacher in acht Tagen erwachsen wurde

Das Leben am Limit bringt immer eine gewisse Selbstbeschleunigung mit, das ist wohl die wahre Antriebskraft der Formel 1. Aber innerhalb von nur acht Tagen erwachsen zu werden würde an ein Wunder grenzen. Doch das, was mit dem deutschen Rennfahrer Mick Schumacher in der letzten Rennwoche passiert ist, kommt dem sehr nahe.

Es geht dabei nicht allein um die 14 Punkte, die der Rennfahrer bei den Großen Preisen von Großbritannien und Österreich einfahren konnte, die allerersten seiner Grand-Prix-Karriere. Vielmehr hat der 23-Jährige durch seine Art auf und neben der Rennstrecke etwas viel Wichtigeres gewonnen: Respekt. Gleichermaßen bei den Fans, den Konkurrenten und vor allem im Rennstall von Haas-Ferrari.