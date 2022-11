Aktualisiert am

Dominanz in der Formel 1 : Ferrari und Mercedes jagen Verstappen

Die Roten und die Silbernen wollen eine neue Ära des Weltmeister-Teams verhindern. Red Bull hat das Budget überzogen und ist durch die Strafe in der Entwicklung des neuen Autos gehandicapt. Wirklich?

Red Bull fährt vorneweg: Die silberne und rote Konkurrenz will den Abstand verkürzen. Bild: picture alliance / HOCH ZWEI

Kommt jetzt Sieg Nummer 15 und dann der 16. Grand-Prix-Erfolg zum Finale der Formel 1 in Abu Dhabi? Die Chancen stehen gut für Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Von Müdigkeit jedenfalls keine Spur. „Wir wollen mehr“, sagt der Niederländer mit Blick auf den Großen Preis von Brasilien am Sonntag in São Paulo (19.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei Sky und RTL). Allerdings dachte der neue und alte Champion über die Saison hinaus.

Den Serienbetreibern gefriert bei dem Gedanken an eine Ära wie zu Michael Schumachers Zeiten das Lächeln. Sie hoffen inständig, dass Verstappen im nächsten Jahr wieder angreifbar sein wird. Von niederländischen Fans allein kann der Sport nicht leben. Aber was könnte ihn bremsen? Die Strafe für die Überziehung des maximal erlaubten Budgets.