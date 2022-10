Aktualisiert am

Aufregung in der Formel 1 : „Es gibt eine unendliche Liste von Fehlern“

„Um ehrlich zu sein, es stört mich nicht, dass es ein bisschen verwirrend war, ich finde es eigentlich ziemlich lustig“: Weltmeister Max Verstappen Bild: AP

Max Verstappen wurde ob der verblüffenden Punktevergabe plötzlich in Japan Weltmeister. Die Überraschung reiht sich ein in eine Serie unwürdiger Pannen. Die Kritik am Automobil-Weltverband ist groß.