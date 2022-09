Formel-1-Weltmeister : Der Goldjunge Max Verstappen

Aktualisiert am

Max Verstappen soll der bekannteste Niederländer nach Rembrandt sein. Seine Gnadenlosigkeit in der Formel 1 bringt ihm zwar Siege, aber sie lässt auch etwas verkümmern: das Karma eines Champions.

Die kleine orange Eins vorn auf der Fahrzeugnase als Insigne des amtierenden Weltmeisters allein war Max Verstappen zu wenig. Als der Red-Bull-Pilot vor Beginn der Formel-1-Saison seinen neuen Helm präsentierte, fanden sich dort reichlich Spuren von Gold, selbst der stilisierte Löwe der Oranier wurde gülden eingefärbt. Ist ja auch eine einfache Herleitung: Der Goldjunge im Rennwagen, behaupten viele Menschen, sei der bekannteste Niederländer nach Rembrandt.

Aus dessen Werkstatt stammt der noch deutlich berühmtere Goldhelm. Dem heimischen Publikum an diesem Wochenende in Zandvoort wird die rasende Anspielung verborgen bleiben, für den Großen Preis der Niederlande an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) hat Verstappen das Design seines Kopfschutzes verändert.