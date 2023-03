Nico Hülkenberg in Formel 1 : Leitfigur in der Honeymoon-Phase

Nico Hülkenberg ist der letzte Deutsche in der Formel 1. Schon vor seinem Comeback beim Rennstall Haas sieht sein Teamchef den Rheinländer in einer Führungsrolle. Was kommt jetzt auf ihn zu?

Wechseln Rennfahrer in der Formel 1 das Team, müssen sie anfangs einige Tücken überwinden. Beispiel eins: die vielen unbekannten Gesichter. Nico Hülkenberg bekam von seinem neuen Rennstall Haas freundlicherweise eine Liste ausgehändigt mit sämtlichen Namen der rund sechzig Männer und Frauen an der Strecke, samt Fotos. Er hat sie noch nicht alle parat, aber klar, die freundliche Pressedame heißt Jessica, nicht Julia, wie ihm die deutschen Journalisten weismachen wollen, da lässt er sich nicht reinlegen. „Careful with the Germans“, sagt er und lacht die Engländerin an, sie versteht Spaß. Aufpassen mit den Deutschen.

Zweite Tücke: Das Lenkrad. Die vielen Knöpfe, Schalter und Regler sind anders angeordnet als Hülkenberg es kennt, weil der Hybrid-Antrieb von Ferrari kommt und nicht mehr von Mercedes oder Renault, mit deren Kraftwerken er bislang fuhr. Schon mal verdrückt am Steuer? „Na klar, schon ein paar Mal“, gibt Hülkenberg gerne zu und erklärt, dass es dauern werde, bis jeder Handgriff sitzt.