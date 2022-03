Explosion vor Grand Prix : Was der Anschlag für die Formel 1 bedeutet

Fünfundvierzig Minuten wartete die Formel 1 am Samstagabend auf die erleichternde Nachricht, den Schrotthaufen des Haas-Boliden vor Augen. Auseinandergerissen der Rennwagen beim Crash von Mick Schumacher im Qualifikationstraining. Abgeflogen bei Tempo 260 nach einem Fahrfehler, dann seitlich eingeschlagen mit gewaltiger Wucht in die nahe Pistenbegrenzung. Während Streckenposten die Unfallstrecke säuberten, erfassten die Fahrer für einen Moment die ständig über ihnen schwebende Gefahr.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Bis Schumachers Team vom Glück des Deutschen berichtete: Pilot wohlauf. Am Abend noch kehrte er in sein Hotel zurück. Da hatten die Kollegen längst wieder in den Vollgas-Modus umgeschaltet für die finalen Runden um die Startplätze zum Großen Preis von Saudi-Arabien an diesem Sonntag (19.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky). „Wir sind Profis“, sagte der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton am Samstag, „wir blenden alles aus.“