Abschied von Sebastian Vettel : Die stete Wandlung eines Originals

Der viermalige Weltmeister aus Deutschland verlässt die Formel 1 – und lässt sich doch die Möglichkeit für eine Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse offen. Was bleibt von ihm?

Eine Frage wird Sebastian Vettel so kurz vor seinem Finale in der Formel 1 immer wieder gestellt: „Kommen Sie zurück?“ Das erscheint ein bisschen respektlos. Als wisse Vettel nach 15 Jahren im Kreisverkehr nicht, dass es genug ist für ihn mit dem letzten Rennen der Saison an diesem Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

Andererseits verrät die Frage, so häufig am Donnerstag im Fahrerlager von Formel-1-Experten formuliert, Wertschätzung: Vettel, 35 Jahre alt, viermal Weltmeister, geht nicht zu spät. Das gelingt nicht jedem, dem die Formel 1 direkt und indirekt alles beschert hat: Glücksgefühle, Selbstbestätigung, Erfolge, Ruhm, Reichtum, Freiheiten. Vettel weiß auch am Donnerstag bei seiner intensiven Befragung nicht, ob seine Abfahrt in einen U-Turn mündet. Er lässt es, schwere Frage, offen. Eine andere ist leichter zu beantworten: Was ist in der Formel 1 aus ihm geworden?