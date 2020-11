Zukunft in der Formel 1? : Warum Hamilton noch keinen neuen Vertrag hat

Aktualisiert am

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist in der Formel 1 das Maß der Dinge und steht ganz dicht vor seinem siebten WM-Titel. Doch noch immer zögert er, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Was steckt dahinter?

Es ist Mitte November. Mercedes hat sich gerade in Imola zum siebten Mal zum Konstrukteurs-Weltmeister der Formel 1 gekrönt. Lewis Hamilton kann an diesem Sonntag (11.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 sowie bei RTL und Sky) in der Türkei seinen siebten Titel gewinnen, falls Teamkollege Valtteri Bottas nicht mindestens acht Punkte auf ihn aufholt. Ein Sieg, und der Brite schreibt schon wieder Geschichte. Dann hat er Michael Schumacher auch nach WM-Titeln eingeholt.

Mercedes und Hamilton haben etwas geschafft, das in der Sportwelt nur wenige Parallelen hat. Und doch haben die beiden wichtigsten Figuren der Erfolgsgemeinschaft noch keinen Vertrag für die kommende Saison vereinbart: Teamchef Toto Wolff und Hamilton. Der Stift, sagt Wolff, liege bereit. Er und Hamilton würden sich zusammensetzen, sobald der Fahrer-Titel gewonnen sei: „Bis jetzt gab es noch nicht den richtigen Moment.“