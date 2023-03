„Einen deutschen Formel-1-Fahrer können wir nicht backen.“ Paul Müller kommt gleich zur Sache, als er erklären soll, warum es düster aussieht für den deutschen Formelsport – und was er dagegen tun will. Der 39 Jahre alte Unternehmer gründete 2021 seinen eigenen Rennstall, tritt im Kartsport und sämtlichen Nachwuchsserien an, Formel 2, 3 und 4. „Motorsport“, sagt er und ärgert sich, „ist in Deutschland ein Schimpfwort.“ Die Sponsorensuche für junge Piloten sei „ein absoluter Albtraum“. Doch Müller plant Großes. Aber der Reihe nach.

Nico Hülkenberg ist der einzig verbliebene Deutsche in der Formel 1, die an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) in Bahrain in die neue Saison startet. Als zuletzt das Vaterland besungen wurde, auf dass es blühen möge, weil ein Dichter und Lenker einen Grand Prix gewann, war das für Sebastian Vettel 2019 in Singapur.