Testfahrten vor Saisonstart : Die beiden Probleme der neuen Formel-1-Autos

Die Formel 1 scheint knapp eine Woche vor dem ersten Rennen in Bahrein etwas ratlos. Die einzige Konstante ist Ferrari. Zumindest waren die roten Autos unter allen Bedingungen und auf allen Reifentypen schnell, und sie gehen nicht kaputt. Ferrari verbrachte an den sechs Testtagen in Barcelona und bis zum Samstagabend in Bahrein die wenigste Zeit in der Garage. Auch das ist ein Vorteil. Wer viel fährt, sammelt mehr Daten.

Und das ist mit Autos, die einem völlig neuen Konzept folgen, das wertvollste Gut. Teamchef Mattia Binotto wehrt jedoch alle Vorschusslorbeeren ab: „Es ist unmöglich eine Reihenfolge festzulegen, weil der Vergleichsmaßstab fehlt. Kaum einer hat eine Rennsimulation abgespult oder ist gezielt auf eine schnelle Runde gegangen. Unserem Gefühl nach liegen die Teams enger zusammen als im vergangenen Jahr.“