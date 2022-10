Formel 1 : Verstappen schreibt mit Sieg in Mexiko Geschichte

14 Rennen in einer Saison hatte noch kein Formel-1-Fahrer in der Geschichte der Rennserie gewonnen, bevor das Feld zur großen Sause am Sonntag in Mexiko-Stadt aufbrach. 71 Runden später wurde Max Verstappen als der neue Rekordhalter begrüßt. Nach einer souveränen Tour von der Pole-Position bis ins Ziel des Autodromo Hermanos Rodriguez ließ der Red-Bull-Pilot die Deutschen Michael Schumacher und Sebastian Vettel in dieser Kategorie hinter sich.

Der jüngste Sieg rundet das Bild von der Dominanz des Niederländers ab. Niemand konnte ihm ernsthaft nahe kommen in den vergangenen sieben Monaten. Das ließ sich auch in dem eher unspektakulären 20. Grand Prix der Saison erkennen. Hinter ihm kam mit gut 15 Sekunden Rückstand Lewis Hamilton (Mercedes) als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez. „Es hat mir viel Spaß gemacht heute“, sagte Verstappen, „ich freue mich sehr, nun 14 Rennen gewonnen zu haben. Wir wollen mehr.“

Mercedes kennt sich in der Höhe aus, da, wo die Luft dünn wird. Acht Jahre lang dominierte das Team die Formel 1. Hamilton verlor den Fahrertitel im Kampf mit Verstappen erst in der letzten Runde des letzten Grand Prix 2021 – begünstigt durch einen Fehler der Rennleitung. Dass der Rekord-Weltmeister (zusammen mit Michael Schumacher) seitdem hinterherfuhr, hatte niemand vorhergesehen. So wenig wie seine Beschleunigung, die von Mercedes, beim drittletzten Grand Prix der Saison am Sonntag in Mexiko.

Verstappen vorne, vom besten Startplatz aus das Feld anführend. Aber dahinter nicht etwa ein Ferrari oder der Teamkollege Perez, sondern ein Silberpfeil. Mit Hamilton am Steuer, nicht abzuschütteln in den ersten 26 Runden, obwohl der Champion vor ihm aus den Niederlanden mit weichen Reifen gestartet war, die anfangs mehr Haftung bieten. Woran die gewaltige Annäherung, formatfüllend im Rückspiegel aber lag? An der dünnen Luft. Der Silberpfeil ist nicht so windschlüpfig. In Mexiko-Stadt, auf 2238 Metern über dem Meerspiegel, ist die bremsende Wirkung des Luftwiderstandes aber etwas geringer auf allen anderen Rennstrecken. Zudem ließ die ebene Piste den Mercedes nicht so hüpfen, das gefürchtete „Bouncing“ blieb aus. Und die jüngsten Fortschritte beim Umgang mit dem teils unberechenbaren Boliden beflügelten Hamilton, seine Chance mit Vollgas in der endlich einmal aussichtsreichen Verfolgung zu suchen.

Ein Glück für die laut Streckenbetreiber rund 120.000 Zuschauer auf den Tribünen. Denn nur der Brite blieb Verstappen auf den Fersen. Ferrari? Schon nach ein paar Runden nicht mehr zu sehen, Carlos Sainz als Vierter nach 25 Touren bereits 14 Sekunden zurück, Charles Leclerc als Fünfter gar 20. Im Ziel waren es 58. Kein Wunder? Auch eher eine Frage der Physik, dass der Scuderia im gewissen Sinne die Luft ausging. Das Team hatte wohl Sorgen, bei Volllast die Turbolader in der Höhe zu überfordern und ließ sich nicht verleiten, die ganze Leistung des Antriebs abzurufen, vielleicht alles in Schall und Rauch aufgehen zu lassen. Der Schaden hält sich über eine Saison in Grenzen. Nur in Mexiko macht die Höhe zu schaffen.

Und nur in Mexiko bot sich für Mercedes so eine gute Gelegenheit, sich mal wieder an der Spitze zu zeigen. 26. Runde: Hamilton in Führung, Russell auf Rang zwei. Lange nicht gesehen so ein Duett in Silber ganz vorne. Allerdings erkauft mit der Strategie. Verstappen war ob der abgefahrenen weichen Pneus zum Wechsel auf die Medium-Variante des Sommerreifens an die Box gefahren. Er tauchte bald wieder vor seinem alten Rivalen der Rennbahn auf. Nachdem Hamilton auf die harten Gummis gewechselte hatte und sich als eben noch hoffnungsfroher Rückkehrer auf die Piste um sechs Sekunden distanziert sah, mit Trend zur Vergrößerung des Abstands.