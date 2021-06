Formel 1 in Frankreich : Verstappen ist der größere Stratege

So doch nicht! Verstappen galt als der Favorit auf den Sieg beim Großen Preis von Frankreich. Von der Pole-Position muss man den Niederländer erst einmal verdrängen auf dem Kurs Paul-Ricard in der Nähe von Le Castellet. Eigentlich ein Geduldspiel. Überholen ist schwierig, vor allem, wenn die Autos beinahe gleich schnell sind.

Es dauerte am Sonntag ein paar Sekunden. Weil die Nervenstärke, die Reaktionsgeschwindigkeit entschied. Hamilton brauchte einen Tick weniger als sein schräg vor ihm stehender Rivale, um von der Stelle zu kommen. Im Windschatten schoss er hinter dem Red Bull auf die erste Kurve zu. Und in der zweiten sauste er links an ihm vorbei auf der Idealline: Verstappen auf Abwegen, Kurve nicht bekommen. Zu spitz angefahren, etwas Übersteuern. „Ich konnte das Auto nicht kontrollieren und nicht rechts einlenken.“ Zweiter. Oh je, der schöne Rennplan dahin. Davon fahren dem Silberpfeil-Duo mit Hamilton vor Bottas, mit dem schnellsten Boxenstopp vorne bleiben, nach Hause fahren im Topmodell des Jahres. Alles Makulatur im Handumdrehen, aber keine Zeit für Selbstkasteiung. Vollgas. Auf zur Jagd auf den Jäger.

„Was für ein Rennen“, sagt Verstappen später, nach seinem dritten Saisonsieg vor Hamilton und dem Teamkollegen Sergio Perez. Was für ein Glück für die Zuschauer, dass der Anfang so missriet. 15.000 saßen nach Angaben des Veranstalters auf den Rängen. Unter den strengen Augen der staatlichen wie privaten Aufsicht wurden die Fans in verschiedene Blöcke geleitet. Das weiträumige Areal ließ einen kontaktfreien Zugang für drei Gruppen á 5000 weitgehend zu. Fahrradfahrern wurde der Weg versperrt. Auf dass sich kein Zaungast verirrte.

Ein Rennen zwischen Red Bull und Mercedes

Die Stimmung verlockte. Fröhliche Menschen, in Schwingung versetzt von Rhythmus-Gruppen auf den Tribünen, bewegt von der Hetze an der Spitze des Feldes nach Verstappens Fahrfehler. Gut möglich, dass er der Silberpfeil-Allianz davon gefahren wäre. So zurückgefallen, steckte er in der Klemme. Musste Hamilton auf den Fersen bleiben und dem Finnen Valtteri Bottas im Rückspiegel kontrollieren. Sein Teamkollege Perez sauste zunächst ein bisschen hinterher, ein paar Sekündchen nur, aber vorerst bildete er keine Gefahr für den zweiten Mercedes-Fahrer. Der Rest? Die Formel 1 ist ein Rennen zwischen Red Bull und Mercedes auf der Piste und in Frankreich auch an der Boxenmauer unter den Strategen.

Druck im Oberstübchen. Wer geht zuerst an die Box bei einem vermeintlichen Einstopp-Rennen, um die obligatorischen Reifenwechsel hinter sich zu bringen. Bottas, wer sonst? Der Dritte, nur 2,5 Sekunden hinter Verstappen zurück, zwang Red Bull zu reagieren. Verstappen musste eine Runde später folgen: 2,3 Sekunden Standzeit für alle Räderwechsel, nicht berühmt, sie waren schon schneller, die Pit-Stopp-Rekord-Weltmeister. Und so kam Bottas auf 0,8 Sekunden heran. Schlagdistanz. Aber es kam nicht zum Schlag. Spurwechsel auf Hamilton. Der fuhr noch eine Runde, als Verstappen abgebogen war.

Warum? Warum nicht parallel wechseln mit 2,5 Sekunden Vorsprung? Eine (halbwegs) sichere Sache. Verzockt in diesem Gedankenspiel unter größter Zeitnot. „Das nehmen wir auf unsere Kappe“, ließ Mercedes seinen Chefpiloten wissen: Denn als Hamilton nach seinem Service-Aufenthalt beschleunigt auf der Boxenausfahrt, fliegt Verstappen auf der Geraden heran, drückt sich vorbei. Applaus in der Garage des Brausefabrikanten. Das Resultat der Schachzüge: Verstappen, Hamilton und Bottas trennen nur noch 2,1 Sekunden.

Enger war es lange nicht an der Spitze

Was hat die Formel 1 nicht endlos über legale oder illegale Reifendrücke gesprochen in der vergangenen Woche, was wurde nicht intensiv über die vom Internationalen Automobil-Verband geforderte Versteifung des Heckflügels bei Red Bull diskutiert? Was auch immer die Veränderungen bewirkten: Enger war es lange nicht an der Spitze. Da hielten sie die Luft an, die Spannung zum Bersten, als Verstappen etwa zur Hälfte des Rennens funkt: „Lange halten wir das nicht durch.“ Und so zog Red Bull die nächste Karte: Ein zweiter Reifenwechsel, 32. Runde, Rückfall auf Position 4, 16,1 Sekunden zurück und noch 21 Touren zu fahren. Würde das reichen, Hamilton noch abzufangen? Sebastian Vettel, Zweiter von Baku vor zwei Wochen, wählte eine ganz andere Strategie, kreiste 39 Runden auf harten Gummis, rückte vor auf Platz fünf und kam nach dem Service-Rückfall (11.) auf frischen Pneus als Neunter ins Ziel. Mick Schumacher (Haas) wurde Vorletzter.

Das Rennen machten andere. Verstappen kreiste auch im Kopf von Hamilton. Diskussion im Funkverkehr mit dem siebenmaligen Champion. Auch noch schnell die Gummis wechseln oder draußen bleiben. Der Pilot entschied. Er blieb – auf der Flucht. Verstappen kam näher, erst zwei Sekunden pro Runde, dann eine. Bottas, Hamiltons Absicherung, klagte über den „Verlust“ der Vorderräder, keine Haftung mehr. Der Finne kämpfte, vielleicht auch um seinen Cockpitplatz für 2022. Am Sonntag auf der Piste vergeblich. Auch Perez zog vorbei. Zehn Runden noch für Verstappens Jagd, fünf Sekunden bis zu Hamilton, dann 2,5, 1,6, 0,7 in der 51. von 53 Runden. Schlagdistanz. Volle Attacke in der Vorletzten. Hamilton hat keine Chance. Verstappens Mechaniker treten wie Boxer in der Box auf, geballte Fäuste, Jubel dröhnt von den Tribünen herüber bis ins Pressezentrum. Das Fazit: So und nicht anders.

