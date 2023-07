Max Verstappen ist auch in Silverstone nicht aufzuhalten. In einer turbulenten Qualifikation verhindert er in letzter Sekunde eine große Überraschung. Sein Teamkollege erlebt das nächste Desaster.

21 Grad, eine mäßige Brise, und vor allem immer wieder Regen: Ein gewöhnlicher englischer Sommertag in Silverstone rahmte die Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien, aus der Max Verstappen abermals als Sieger hervorging. Zum fünften Mal hintereinander raste der Weltmeister in 1:26:720 Minuten zur Pole Position am Sonntag (16.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky). Eine solche Serie war ihm nie zuvor geglückt. „Ein verrücktes Qualifying, es war hektisch und stellenweise sehr rutschig“, sagte Verstappen. „Doch wir haben eine sehr gute Runde hingelegt. Aber ich war sehr überrascht, diese Jungs hier vorne zu sehen.“

Er deutete auf die McLaren-Piloten, die überraschend auf die Plätze zwei und drei rasten. Lokalmatador Lando Norris landete vor Oscar Piastri. „Das ist ziemlich verrückt“, sagte Norris. „Großartig für mich, großartig für das Team.“ Scherzhaft trauerte er der um 0,241 Sekunden verpassten Pole Position nach. „Typisch Max”, sagte der Brite, „er ruiniert immer alles.” Seit seiner Pole Position in Russland 2021 hatte Norris sich nicht mehr so weit vorne qualifiziert. Der Rheinländer Nico Hülkenberg schaffte es auf Platz elf.

Hamilton im Kiesbett

Am Mittag waren immer wieder Schauer niedergegangen in Northamptonshire, doch als die Zeitenjagd begann, war es trocken genug für die profillosen Reifen. Oder doch nicht? Lewis Hamilton kreiselte während seines ersten Versuchs einer schnellen Runde von der Piste. In der Stowe-Kurve verlor der Lokalmatador das Heck, und rutschte ins Kiesbett. Glück im Unglück für den Rekordweltmeister, der wieder in Schwung kam und den Weg zurückfand auf die Strecke.

Sieben Minuten vor Ende des ersten Durchgangs tröpfelte es wieder auf dem Rennplatz, der auf dem Gelände eines ehemaligen Militärflugfeldes liegt. „Es regnet hier gerade überall“, funkte Mercedes-Pilot George Russell. Das war für diejenigen bedrohlich, die zu diesem Zeitpunkt auf den letzten fünf Plätzen lagen. Sich zu verbessern, ist auf nasser Piste kaum möglich. Drei Minuten verblieben auf der Uhr, da wurde das Qualifying gestoppt. Kevin Magnussens Haas-Ferrari streikte von jetzt auf gleich. „Alles ist ausgegangen“, meldete der Däne. Wenige Meter vor der Einfahrt zur Boxengasse blieb Magnussen liegen. Der Abschlepper rückte an. Daraus folgte eine zehnminütige Zwangspause, der Regen verzog sich, die Strecke trocknete ab.

Verstappen fährt in die Mauer

Die Bedingungen waren jetzt besser als zu Beginn. Das bedeutete, dass alle Piloten noch mal rausfahren mussten, um nicht aus dem Klassement zu fallen. Das Feld reihte sich in der Boxengasse auf, auch Max Verstappen wollte in die Schlange, hatte es dabei jedoch zu eilig. Als er aus der Garage fuhr, steuerte er seinen Red Bull in die Mauer. „Ich hatte Untersteuern“, funkte er. Der Frontflügel hing in Fetzen, ein neuer musste her. Keine große Sache eigentlich. Doch der Weltmeister hatte in einem dramatischen Finale großes Glück.

Seine entscheidende schnelle Runde nahm er gerade noch rechtzeitig in Angriff. Wäre er sieben Sekunden später über die Ziellinie gefahren, er hätte keinen Versuch mehr wagen dürfen. Das hätte das Aus bedeutet. Das ereilte abermals Sergio Pérez. Verstappens Teamkollege war wieder nicht auf Zack, schied als 16. aus, und verpasste zum fünften Mal in Serie den zweiten Abschnitt der Qualifikation.

Welch ein Desaster für den Mexikaner. Die Gegensätze bei Red Bull könnten größer nicht sein. Pérez wird dem Feld am Sonntag abermals hinterherjagen müssen, seinem Teamkollegen an der Spitze also zunächst nicht helfen können. Neben Pérez scheiterten im ersten Abschnitt auch Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Guyanu Zhou (Sauber), Nyck de Vries (Alpha Tauri), und Kevin Magnussen.

Dramatisches Finale

Widersprüchliche Meldungen dann zu Beginn des zweiten Abschnitts. „Der Regen kommt, der Regen kommt!”, wurde Nico Hülkenberg gewarnt. Während Lando Norris die Info bekam: „Es wird jetzt nicht mehr regnen.“ Die Wahrheit lag dazwischen. Bei strahlendem Sonnenschein nieselte es über dem Silverstone Circuit, die Piloten kreisten aber mit profillosen Pirellis. Nico Hülkenberg verpasste den finalen Durchgang schließlich um 0,114 Sekunden, die auf Mercedes-Pilot George Russell fehlten. Auch Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams) und Valtteri Bottas (Sauber) schieden aus.

Dann das Finale. Die schnellsten zehn Piloten fuhren um die Pole Position. Lewis Hamilton legte vor: 1:27,717 Minuten. Eine Zeit, die Max Verstappen pulverisierte. Er fuhr in 1:27,084 Minuten zunächst 0,633 Sekunden schneller. Welten liegen zwischen Red Bull und der Konkurrenz. Ein Ausrufezeichen setzte Oscar Piastri, der 1:27,756 Minuten brauchte, das reichte zunächst für Platz drei. Die Elitepiloten hatten sich eingeschossen, machten sich bereit für den alles entscheidenden Versuch.

Wenige Augenblicke vor Schluss sah es nach einem Sensationssieger aus. Lando Norris katapultierte sich in 1:26:961 Minuten auf den ersten Platz. Auf den Tribünen brandete Jubel auf. Ein Brite ganz vorne in Silverstone? Nicht doch. Max Verstappen kam, „und ruinierte alles“. Auf den Plätzen vier und fünf landeten die Ferrari-Piloten, Charles Leclerc vor Carlos Sainz. George Russell wurde im Mercedes Sechster, vor Teamkollege Hamilton. Altmeister Fernando Alonso fuhr im Aston Martin auf Rang neun.

Ein gutes Omen ist die Pole Position für Verstappen nicht unbedingt: Das einzige Mal, dass der Niederländer in Silverstone ganz vorne stand, war 2021. Im Rennen kam er nicht allzu weit: Während der ersten Runde stieß er in der berühmten Copse-Kurve bei Tempo 265 mit Lewis Hamilton zusammen, kreiselte in die Bande und schied aus, während sein Unfallgegner zum Sieg raste.