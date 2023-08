Aktualisiert am

Auch der Regen in Zandvoort kann Max Verstappen nicht stoppen. Der Niederländer stellt beim Heimrennen einen Rekord von Sebastian Vettel ein. Die internationale Presse würdigt ihn entsprechend.

Feiern nach dem neunten Sieg in Serie: Max Verstappen und sein Team haben allen Grund zu jubeln. Bild: EPA

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim verregneten Heimrennen in Zandvoort triumphiert. Der 25-Jährige setzte sich beim Großen Preis der Niederlande in seinem Red Bull am Sonntag vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine-Auto durch. Zu dem Rennen schreiben internationale Medien:

Großbritannien:

Formel 1 Fahrerwertung

Guardian: „Sicherlich, Mutter Natur hat zumindest nichts unversucht gelassen, um dem Großen Preis der Niederlande eine dramatische Note zu verleihen. (...) Dennoch blieb inmitten alledem die einzige Gewissheit der Formel 1 im Jahr 2023 unerschütterlich. Bei Regen oder Sonnenschein, Max Verstappen wird gewinnen.“

Telegraph: „Verstappen erledigte seine Aufgabe mit einem Minimum an Aufregung und holte sich seinen neunten Sieg in Folge, womit er den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 einstellte.“

Daily Mail: „Max Verstappen hat es nicht nötig, dass man ihm das Leben einfach macht. Er tanzte durch den Regen, 105.000 Menschen schrien für ihn, darunter der König, aber Verstappen trug all ihre Hoffnungen mit Leichtigkeit, zeigte keinerlei Nerven. Unterschätzen Sie das nicht: Wir beobachten einen der größten Fahrer aller Zeiten.“

The Sun: „MAX POWER“

Formel 1 Teamwertung

Schweiz:

Blick: „Das Wetter, das Max Verstappen von seinem Weg abbringen soll, muss zuerst erfunden werden. Ob Regen, Sonne, Kälte oder Hitze – der Holländer ist nicht zu bremsen. Wie am Sonntag beim Heimspiel in Zandvoort.“

Österreich:

Kurier: „Max Verstappen war der umjubelte Sieger beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort. Der Lokalmatador erfüllte die Erwartungen der 100.000 Fans und fuhr den neunten Sieg in Serie ein. Damit stellte Verstappen die Bestmarke von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2013 ein.“

Niederlande:

Telegraaf: „Max Verstappen sorgt für Gänsehaut bei König Willem-Alexander.“

Trouw: „In Zandvoort ist Max Verstappen wichtiger als König Willem-Alexander. An diesem Wochenende ist er dort wieder auf seinen Sockel gestellt worden.“

AD.nl: „Max Verstappen und Zandvoort bleiben eine perfekte Kombination.“

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Verstappen ist ein Champion für alle Jahreszeiten. Ob mit Sonne oder Sturm, er begeht keine Fehler, alles wirkt einfach.“

Corriere dello Sport: „Disco unter freiem Himmel für Max Verstappen. Das Rennen ist ein Kaleidoskop aus Situationen, aus denen jedoch nur ein Pilot als klarer Sieger hervorgeht.“

Mehr zum Thema 1/

Tuttosport: „Leclerc ist Opfer seiner Ambition, aus einem ineffizienten Auto einen Formel-1-Boliden zu machen. Das gelingt ihm nicht, denn die Konkurrenz ist für Ferrari einfach zu groß.“

Corriere della Sera: „SuperMax ist stärker als das Regenchaos beim Start und die Sintflut am Ende eines Rennens, das Ferrari nur Krümel und Peinlichkeiten bringt.“

Frankreich:

L'Equipe: „Max Verstappen hat sich aufgemacht, eine Saison der Rekorde abzuliefern. In Zandvoort kassierte er nun den von Sebastian Vettel ein. Er musste dafür hart arbeiten, aber es sah stets einfach aus. Verstappen verlor zu Beginn die Kontrolle über das Rennen, doch er kam zurück wie eine Kanonenkugel.“