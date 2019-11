Formel 1 in Austin : Bottas beim Qualifying auf der Eins – Vettel dahinter

So hatte sich der Weltmeister seinen vorletzten Schritt auf dem Weg zum nächsten Titel nicht vorgestellt. Lewis Hamilton wurde beim Qualifikationstraining für den Großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin (20.10 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) nur Fünfter. Geschlagen von seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, dem um eine Nuance langsameren Sebastian Vettel im Ferrari (0,012 Sekunden), Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Im identischen Auto eine Niederlage gegen den Finnen Bottas hinnehmen zu müssen, schmeckte dem Briten nicht. Der Silberpfeil war bereit für die Bestzeit, Hamilton nicht. Und so hielt sich die Freude beim Weltmeisterteam über den Coup von Bottas in Grenzen. Vettel sitzt ihm im Nacken: „Das war aufregend, wie eng das zur Sache ging. Ich hatte gedacht, dass ich für den zweiten Run noch etwas Reserven habe, aber dann habe ich es in der Highspeed-Passage verloren. Bei nur einer Hundertstel Rückstand ist das immer etwas ärgerlich. Irgendwo hätte ich die holen können. Ich hoffe auf einen guten Start und dann schauen wir mal.“

Ob der Heppenheimer wieder die süßen Gerüche wahrnimmt, die er am Freitag in der ersten Kurve als Marihuana-Düfte zu riechen geglaubt hatte? Im Rausch der Beschleunigung wird Vettel vor allem in der ersten Runde versuchen müssen, Bottas zu verdrängen, um das Rennen von vorne kontrollieren und sich dem Zugriff des aggressiven Niederländers Verstappen entziehen zu können.

Leclerc fehlen die Kilometer

Vettels nächster Sieg über den Teamkollegen Leclerc im Startplatzrennen könnte auch mit den technischen Problemen am zweiten Ferrari zusammenhängen. Wegen eines Öllecks hatte der Monegasse das dritte Training am Samstagnachmittag verpasst. Ferrari baute einen alten Antrieb ein. Ob er die gleiche Kraft entfaltet wie das gewechselte Modell? Ferrari hüllte sich in Schweigen. Ein Betriebsgeheimnis. Zumindest fehlte dem Monegassen die Einfahrtzeit für das Qualifying. „Mir fehlten die Kilometer“, sagte Leclerc. Überraschend landete der Brite Lando Norris mit seinem McLaren auf Rang zehn. Der Rheinländer Nico Hülkenberg wurde im Renault Elfter.

Im Rennen, mit vollen Tanks, werden die Piloten die Härte der Rennstrecke vor den Toren von Austin zu spüren bekommen. Sie klagten schon im Training über die Wirkung der Bodenwellen. Weil Formel-1-Autos quasi nicht gefedert sind, schlagen selbst kleine Unebenheiten voll durch auf das Chassis. Die Schläge werden weitergeleitet auf die Wirbelsäule. „Ich bekam Kopfschmerzen“, erzählte Hamilton am Freitag, „und musste mich hinlegen.“ An einer Abfederung selbst um Nuancen sind weder Teams noch Piloten interessiert, weil der Rennwagen dann „weicher“ eingestellt werden müsste, seine Steifheit verliert. Sie garantiert die beste Nutzung der Aerodynamik, die wiederum über die Haftung in den „schnellen“ Kurven entscheidet. Kurz: ein bequemeres Auto wäre langsamer.

Die Bodenwellen können darüber hinaus beim Bremsen sehr unangenehm sein. Falls das Auto ausgehebelt wird, mit allen Rädern – wie in Austin am Freitag zu beobachten war – Bodenkontakt verliert, kann der Fahrer schnell die Kontrolle verlieren. Die Gefahr von einer Welle aus dem Rennen geworfen zu werden, ist bei Überholmanövern am Limit groß. Nico Rosberg, einst Teamkollege von Hamilton bei Mercedes, warnt dessen Gegner: „Man muss sehr viel Gefühl haben für das Auto und das Limit. Das ist die Stärke von Lewis.“ Der Engländer hat auf dem „Circuit oft the Americas“ fünf der bislang sieben seit 2012 gefahrenen Rennen gewonnen. Seinen sechsten Titel will er am liebsten mit dem sechsten Sieg in den Vereinigten Staaten gewinnen. Standesgemäß.

Die Chancen sind nicht besonders groß. Aber zuletzt überzeugte Mercedes mit seinem Tempo im Rennen über 300 Kilometer und dank einer geschickteren Strategie wie vor einer Woche in Mexiko. Es geht aber auch ein paar Nummern kleiner. Vier Punkte reichen Hamilton in jedem Fall, also Rang acht. Dann stünde er allein auf Rang zwei der Bestenliste, mit einem Titel weniger als Schumacher (sieben), hätte aber noch Lust und Spielraum für weitere Triumphe. Er wolle, hatte der 34 Jahre alte Brite am Donnerstag nach Verkündung des Formel-1-Reform-Programms angekündigt, in der neuen Ära der „Pionier sein“.