Formel-1-Training : Mercedes ist kaum zu schlagen

Es darf niemand zuschauen von den Rängen in Spielberg, aber ansonsten läuft es in der Formel 1 offenbar auch 2020 wie immer. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr in den Trainingsläufen jeweils die Bestzeit, gefolgt von Teamkollege Valtteri Bottas.

1:04,304 Minuten brauchte Hamilton im nun schwarzen Mercedes auf seiner schnellsten Runde für die die 4,3 Kilometer auf dem Red-Bull-Ring, Bottas war knapp zwei Zehntelsekunden langsamer. Auf Rang drei: der Mexikaner Sergio Perez (+0,641) im Racing Point. Das Team hatte über den Winter eine Art Kopie des Weltmeister-Mercedes von 2019 gebaut und den Mercedes-Motor im Heck. Unwesentlich langsamer als Perez und damit immerhin Viertschnellster – und deutlich schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc – war Sebastian Vettel im Ferrari, der am Freitag 33 Jahre alt wurde.

Allzu viel Hoffnung dürfte daraus allerdings nicht zu gewinnen sein. Schon bei den Testfahrten im Februar hatte die Scuderia erkannt, dass sie beim Fahrzeugkonzept daneben lag. Das Auto soll bis zum dritten Rennen in Ungarn in zwei Wochen komplett überholt werden. „Es ist zu früh, alles abzuschreiben“, sagte Vettel, aber: „Wir sind zu 99 Prozent sicher, dass wir mehr Probleme haben werden als letztes Jahr“, sagte Leclerc.

Der Mann, dem die erfolgreiche Herausforderung Hamiltons am ehesten zugetraut wird, kam am Freitag noch nicht recht in Fahrt. Max Verstappen hat in den vergangenen beiden Jahren die Rennen gewonnen in Österreich, jeweils vor Tausenden begeisterter Landsleute. Am Freitag war seine schnellste Runde über neun Zehntelsekunden langsamer als die Bestzeit von Hamilton. Der 22-Jährige sieht aber keinen Rostansatz: „Wenn du nach einem Jahr wieder auf ein Fahrrad steigst, weißt du auch noch, wie es geht“, sagte Verstappen.

Mercedes setzte am Freitag das umstrittene DAS-System ein, mit dem der Pilot durch Ziehen am Lenkrad auf der Geraden die Spur verstellen kann. Kontrahent Red Bull hatte sich im Vorfeld des Rennens einen Protest offengehalten. Die Konkurrenz muss einstweilen darauf hoffen, dass die Überlegenheit der Weltmeister mit den vorhergesagten steigenden Temperaturen abnimmt.

Am Samstag und Sonntag werden viel Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad erwartet. Sollte es auch dann nicht enger zugehen, könnte diese Formel-1-Saison, von der bislang nicht sicher ist, wie viele Rennen die Corona-Pandemie zulässt, von Anfang bis Ende das altbekannte Bild bieten: Mercedes ist kaum zu schlagen.