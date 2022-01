Toto Wolff im Interview : „Es geht nur ums Herz, um die Seele“

Aktualisiert am

Was treibt die Besten an? Mercedes-Teamchef Toto Wolff über die Kraft, die aus Demütigungen entsteht, den Treibstoff von Lewis Hamilton und die Kunst, das Vertrauen Hunderter Mitarbeiter zu gewinnen.

Herr Wolff, Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Pokale aus den Vitrinen in der Rennwagenfabrik in Brackley entfernt. Warum?

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Weil diese Trophäen gefährlich sind, es sind Relikte aus der Vergangenheit, sie zählen im Hier und Jetzt nichts mehr. Auf vergangenen Erfolgen sollte man sich niemals ausruhen. Ich persönlich besitze nur zwei Memorabilien. Das eine ist der Helm im Lauda-Design, den mir Lewis (Hamilton, Anm. d. Red.) nach seinem Sieg in Monaco kurz nach dem Tod von Niki 2019 geschenkt hat. Das andere ist die WM-Trophäe der Kon­strukteure. Auf der ist jedes Logo der vergangenen Weltmeister zu sehen, und es gibt noch Platz für die zukünftigen Weltmeister. Diese Trophäe, diesen großen silbernen Pokal, stelle ich immer mit der Seite nach vorne, auf der die blanke Plakette zu sehen ist, wo noch nicht klar ist, wer als Nächster eingetragen wird. Um mir immer wieder vor Augen zu führen: Nur das zählt!