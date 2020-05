Formel-1-Team Alpha Tauri : Zweite Crew bei Corona-Fall

Aktualisiert am

Die Formel-1-Bosse hoffen nach wie vor, mindestens 15 Rennen in diesem Jahr abhalten zu können. Der Rennstall von Dietrich Mateschitz hat nun einen Einblick in seine Vorbereitungen gegeben.

Teamchef Franz Tost (Mitte) präsentiert in Salzburg den neuen Wagen für die bevorstehende Saison. Bild: dpa

Der Formel-1-Rennstall Alpha Tauri bereitet sich auf den möglichen Start der neuen Saison im Juli auch mit einer Ersatz-Crew vor, falls es an der Rennstrecke zu einem positiven Corona-Test kommen sollte. In einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte Teamchef Franz Tost: „Wenn ein Mitarbeiter vom Virus befallen wird, gibt es gar keine Diskussion. Er muss dann entweder sofort ins Krankenhaus, oder in häusliche Quarantäne. Die Entscheidung hängt von der Schwere des Falls ab.“

Mit Blick auf das weitere Team-Geschehen vor Ort werde dann geprüft, wo der Mitarbeiter tätig war, ob zum Beispiel direkt am Auto mit mehreren Mechanikern um ihn herum. „Dann muss man diese Mannschaft austauschen. Das bereiten wir gerade vor: Dass wir eine Austauschtruppe haben, die wir zur Strecke bringen können“, sagte Tost. Bei Rennen in Europa ist das schnell möglich.

Der Rennstall, der wie Red Bull dem österreichischen Milliardär Dietrich Mateschitz gehört, seinen Sitz aber im italienischen Faenza hat, erarbeitete demnach einen Plan, „auf dem für jeden Techniker und Mechaniker ein Ersatz zu finden ist. Damit wir sicherstellen können, dass das Team an den Start gehen kann“.

Tost geht davon aus, dass die Motorsport-Königsklasse mit zwei Rennen an den beiden aufeinanderfolgenden ersten Juli-Wochenenden im österreichischen Spielberg beginnen wird. „Ich wette um eine Flasche Wein, dass wir in Spielberg fahren“, sagte er.

Die ersten zehn Rennen des ursprünglichen Kalenders hatten wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben werden müssen. Die Formel-1-Bosse hoffen dennoch, 15 bis 18 Rennen in diesem Jahr starten zu können. Einen offiziellen neuen Rennkalender gibt es noch nicht.