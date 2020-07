Aktualisiert am

Ärger in der Formel 1 : Hat Ferrari etwa geschummelt?

Charles Leclerc verblüfft sich selbst mit Platz zwei in Österreich. Denn der Leistungsabfall des Ferrari im Vergleich zu 2019 ist beträchtlich. Die verärgerten Gegner sind sich sicher, dass es nicht mit rechten Dingen zuging.

Auf dem ersten Podium der Formel 1-Saison 2020 war jeder ein Sieger. Valtteri Bottas, weil er mit einem klug eingeteilten Rennen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton in die Schranken gewiesen hat. Charles Leclerc, weil er Ferrari ein Resultat bescherte, das dieses Auto nicht verdient. Lando Norris, weil er sich mit einer atemraubenden letzten Runde im Fernduell mit Hamilton zum drittjüngsten Fahrer krönte, der es bisher zu einer Siegerehrung der Königsklasse geschafft hat. Das größte Wunder in dieser Konstellation aber war beileibe nicht der McLaren-Mann. Den dritten Platz durfte man nach der viertschnellsten Trainingszeit des 20 Jahre alten Engländers erwarten. Nein, wer da nicht ins Bild dieser in Corona-Zeiten neu inszenierten Siegerzeremonie mit Abstand und Gesichtsschutz passte, das war der Mann im roten Overall.

Leclerc sprach selbst von einem Wunder: „Wir hatten nicht den Speed, um Zweiter zu werden. Deshalb fühlt sich das Ergebnis wie ein Sieg an. Das Auto war im Rennen nicht besser als in der Qualifikation. Eher das Gegenteil. Wir haben von Fehlern anderer profitiert und alles richtig gemacht.“ Der 22 Jahre alte Monegasse sprach von einem seiner besten Rennen überhaupt: „Ich habe in jeder Runde das Maximum aus meinem Auto herausgeholt und jede Chance genutzt, die mir meine Gegner geboten haben. Aus eigener Kraft konnte ich nicht überholen. Dazu sind wir zu langsam auf den Geraden.“

Mit einem zweiten Platz hatten selbst die Optimisten bei Ferrari nicht gerechnet. Das Abschlusstraining am Samstag zeigte, wo Ferrari steht: mittendrin im Mittelfeld. Die Gegner sind nicht mehr Mercedes und Red Bull, sondern Racing Point, McLaren und Renault. Leclerc rettete sich mit dem Vorteil von 0,165 Sekunden in die dritte Runde der Qualifikation. Auf Kosten von Sebastian Vettel. Der Vergleich zum Vorjahr muss den Ingenieuren aus Maranello wie eine Ohrfeige vorkommen. Das neue Auto war auf der gleichen Strecke eine Sekunde langsamer als das alte. Mercedes verbesserte sich in den vergangenen zwölf Monaten hingegen um sechs Zehntelsekunden. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto wollte von dieser Rechnung jedoch nichts hören: „Ich vergleiche mich nicht mit dem Vorjahr, sondern mit unseren Gegnern.“

Damit will der erste Mann im Staate Ferrari von neu entflammten Verdächtigungen ablenken, dass die Motoren im vergangenen Jahr nicht regelkonform betrieben wurden. Jetzt, wo alles legal sein muss, zeige sich erst das Ausmaß des Betrugs, brachen Zweifler alte Wunden neu auf. Der Internationale Automobil-Verband Fia hatte im Winter eine Untersuchung eingeleitet und sich trotz massiver Zweifel mit Ferrari auf einen Vergleich zweiter Klasse geeinigt.

Seitdem schäumt die Konkurrenz, allen voran Red Bull. „Wenn es so einen Vergleich gibt, willst du wissen, was da drin steht. Es wäre das Beste für den Sport, alle Karten auf den Tisch zu legen. Die Fia wäre bereit dazu, Ferrari offenbar nicht. Da muss man sich doch fragen warum“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner und feuerte so neue verbale Giftpfeile ab. Binotto erwiderte: „Es liegt kein eindeutiger Regelverstoß vor. Würden wir alles offenlegen, müssten wir zu viele technische Geheimnisse verraten.“