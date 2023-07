Red-Bull-Ärger in Formel 1 : „Er hat mich abgedrängt, was zur Hölle?!“

Das Sprintrennen in Österreich hat es in sich. Die Red-Bull-Piloten kommen sich gefährlich in die Quere. Weltmeister Max Verstappen tobt. Nico Hülkenberg freut sich derweil über wertvolle Punkte.

Der Weltmeister war geladen. Und kündigte Gesprächsbedarf an. „Das hätte ein heftiger Crash werden können, darüber müssen wir uns unterhalten“, schimpfte Max Verstappen am Boxenfunk, kurz nachdem er das Sprintrennen beim Großen Preis von Österreich über 24 Runden gewonnen hatte. „Das war nicht okay“, setzte der Niederländer nach. Seinen Sieg hatte er sich hart erkämpfen müssen – gegen seinen Stallgefährten Sergio Pérez. „Gott sei Dank ist das gut ausgegangen“, sagte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko dem Fernsehsender Sky. „Bei nassen Verhältnissen den Teamkollegen auf die Wiese zu schicken, ist keine gute Teamarbeit.“

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online.

Um kurz vor 16.00 Uhr hatten die Zehntausenden am Rennplatz ihre Schirme aufgespannt und die Ponchos übergestülpt. Die finsteren Wolken, die schon Stunden zuvor durch die Steiermark gezogen waren, entleerten sich über der Piste von Spielberg. „Wenigstens regnet es richtig“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner kurz vor dem Start bei Sky. „Trocken oder nass, das ist okay. Irgendwo dazwischen ist es immer schwierig.“ Sein Schützling Verstappen war auf alles gefasst: „Bei diesem Wetter kann viel passieren.“ Er sollte recht behalten.

„Was stimmt denn nicht mit Max?!“

Wenige Stunden zuvor war der Niederländer auf trockener Strecke zur Pole Position gerast, vor Teamkollege Sergio Pérez, Lando Norris (McLaren), und: Nico Hülkenberg. Der Rheinländer ist im Spurt über eine schnelle Runde besonders begabt, abermals gelang es ihm, sich mit dem Haas-Ferrari out of position zu qualifizieren, also wider die eigentlichen Kräfteverhältnisse nach vorne zu fahren. Out of position starteten auch die beiden Silberpfeile, allerdings anders als sie sich das bei Mercedes gewünscht hätten: Für Lewis Hamilton hatte es nur zu Platz 18 gereicht, George Russell fuhr von Rang 15 aus los.

Am Start wählten die Piloten mehrheitlich die Intermediate-Reifen für Mischwetter. Einzig Valtteri Bottas (Sauber) wagte es und ließ Slicks aufziehen. Zum Ende der Einführungsrunde blies er den waghalsigen jedoch Versuch ab, fuhr zum Service und jagte dem Feld aus der Boxengasse hinterher – auf Intermediates.

Formel 1 Fahrerwertung

Als die Startampel erlischt, wird es sogleich turbulent: Sergio Pérez kommt bestens los, während Verstappens Hinterreifen durchdrehen, und er nur mühsam beschleunigt. Pérez nutzt die Gunst der Stunde, setzt sich neben den Niederländer und überholt ihn mit einem konsequenten Manöver, innen in der ersten Kurve. Lässt ein Weltmeister das auf sich sitzen? Mitnichten.

Auf der langen Gerade hin zur Spitzkehre will Verstappen kontern, doch der Mexikaner verteidigt sich überhart, zwängt den Teamkollegen aufs nasse Gras. Ein brandgefährliches Manöver. Verstappen rast mit zwei Reifen durch die Wiese, behält jedoch die Kontrolle. Am Steuer, wohlgemerkt. Am Funk hingegen tobt er: „Er hat mich abgedrängt! Was zum Teufel?!“ In der nächsten Kurve schlägt Verstappen kompromisslos zurück und ist wieder vorne. So versetzt er wiederum Sergio Pérez in Rage. „Was stimmt denn nicht mit Max?!“, fragt der seine Box.