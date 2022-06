Anfeindungen an Naomi Schiff : Weil sie eine Frau ist

Naomi Schiff hat eine großen Leidenschaft: den Motorsport. Aber sie ist eine Frau – und deshalb ist das offenbar für manche ein Problem. Seit Anfang dieser Formel-1-Saison ist die 28 Jahre alte Belgierin beim britischen TV-Sender Sky als Expertin beschäftigt. Ihre Aufgabe? Sie erklärt den Zuschauern, wo die Tücken der verschiedenen Strecken lauern, welchen Einfluss das Licht auf die Fahrer hat – und wo Weltmeister Max Verstappen oder Rekord-Champion Lewis Hamilton einen Fehler gemacht haben.

Und genau hier beginnt der Ärger: Wenn Schiff im TV spricht, dann prasselt in den Sozialen Medien regelmäßig Kritik über sie herein, und nicht immer geht es dabei um die Sache. Sondern auch gegen sie als Person. Sky gab daraufhin eine Erklärung ab, in der es unter anderem heißt: „Hass wird nicht gewinnen.“

„Niemand sah so aus wie ich“

Schiff hat keine Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen wie Damon Hill, sie hat keine Sportwagen-Weltmeisterschaft gewonnen wie Martin Brundle, sie stand nicht einmal am Start eines Formel-1-Rennens wie Paul Di Resta, die allesamt ebenso für Sky im Einsatz sind. Schiff, die Tochter eines Belgiers und einer Ruanderin, wuchs in Südafrika auf und begann erst mit 16 Jahren mit dem Kartsport. In einem Alter also, in dem andere längst in verschiedenen Formel-Serien unterwegs sind und auf ein Jahrzehnt Rennerfahrung zurückblicken können.

„Bei meinem ersten Rennen wollte ich eigentlich gar nicht mitmachen. Ich fand die ganze Sache ziemlich einschüchternd, weil niemand um mich herum so aussah wie ich“, sagte sie später. „Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich kam mit einem breiten Lächeln im Gesicht heraus und habe nie zurückgeblickt.“

Schiff erarbeitete sich eine beachtliche Karriere, die sie über die Formel Volkswagen Südafrika, die Formel Renault Asien, die Ferrari Challenge Asien-Pazifik bis in den Renault Clio Cup China brachte, den sie 2014 gewann. Danach wechselte sie in die Blancpain GT-Serie, startete bei verschiedenen 24-Stunden-Rennen und war 2019 Teil der W Series, einer Formel-Serie ausschließlich für Frauen. Nicht jeder glaubt, dass diese Vita ausreicht, um ein Urteil über die Formel 1 zu sprechen.

Dabei tritt Schiff, die unter anderem perfekt Englisch und Deutsch spricht, wortgewandt und sympathisch vor die Kamera. Auch von den Fahrern wird sie geschätzt. Einer der Ersten, der ihr den Rücken stärkte, war Hamilton, der via Twitter erklärte: „Naomi ist eine ehemalige Profi-Rennfahrerin und absolut qualifiziert, ihre Meinung als Teil des Sky-Teams abzugeben. Sie ist eine große Bereicherung, seit sie bei uns (in der Formel 1, Anm. d. Red.) ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um diese Einstellung im Sport zu ändern.“

Hetze in Sozialen Medien ist zunehmend ein Problem – das betrifft nicht nur, aber eben auch den Sport. Erst vor einigen Tagen veröffentlichte der Fußball-Weltverband FIFA eine Studie, die rund 400.000 Beiträge auf Twitter in Instagram analysierte, die rund um das Finale der Europameisterschaft 2020 und der Afrikameisterschaft 2022 veröffentlicht worden waren. Das Ergebnis: Mehr als fünfzig Prozent der beteiligten Trainer und Spieler wurden Opfer von diskriminierenden Beiträgen. Bei der WM in Qatar im Winter soll deshalb ein spezieller Moderationsdienst Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Offizielle vor Hasskommentaren im Netz zu schützen.

„Leider ist das Problem des Online-Mobbings eines, das meiner Meinung nach ein absehbarer Zeit nicht verschwinden wird“, sagt Naomi Schiff. Sie selbst will die Bühne nicht verlasen. Auf ihrem Twitter-Kanal schreibt sie: „Liebe @f1 und @WSeriesRacing, meine besten Freunde werden am 10. Mai 2023 heiraten, bitte vermeiden Sie es, an diesem Wochenende ein Rennen zu veranstalten. Alle Bemühungen werden sehr geschätzt werden.“