Formel-1-Euphorie in Mexiko : Der Quotenbringer muss Platz machen

Man stelle sich das vor: Sebastian Vettel fährt in Berlin auf dem Kurfürstendamm an einem Wochentag mit seinem Formel-1-Rennwagen von Aston Martin auf und ab. Wie viele Zuschauer würden wohl zuschauen? ­20.000 oder 30.000? Sergio Pérez wurde am Mittwoch vor dem Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 20 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) in einem Red Bull von 2011 auf die Paseo de la Reforma von Mexico City geschickt.

Es kamen 130.000 Schaulustige. „Viele Leute haben in der Nacht davor gezeltet, um dabei sein zu können“, erzählte Pérez staunend. Der 18. WM-Lauf auf dem Autodromo Hermanos Rodríguez ist längst ausverkauft. „Wir hätten 40.000 Dreitageskarten mehr verkaufen können“, bestätigte Promoter Alejandro Soberón: „Ein Faktor für das gestiegene Interesse ist, dass Checo in einem Red Bull sitzt.“

Pérez ist der Quotenbringer dieses Rennens. Mit zwei Siegen und 14 Podiumsplätzen hat der 31-Jährige aus Guadalajara sogar den unvergessenen Pedro Rodríguez übertroffen, der in seinem Land wie ein Volksheld verehrt wurde und zusammen mit seinem jüngeren Bruder Ricardo dem Autodrom in Mexico City seinen Namen gab. Die Karriere der Rodríguez-Familie endete tragisch. Ricardo starb 1962 bei einem Unfall in einem Lotus auf dem Vorläufer der heutigen Strecke. Pedro 1971 auf dem Norisring.

Formel 1 Fahrerwertung

50 Jahre später hat sich Sergio Pérez in die Herzen der Fans gefahren. Wenn da nur der „Fluch“ des Heimrennens nicht wäre. Er wollte es immer besonders gut machen, kam aber über Platz sieben nie hinaus. Am Sonntag steht der Lokalheld vor einer schwierigen Mission. Er würde so gern vor seinen Landsleuten gewinnen, hätte auch das erste Mal das richtige Auto dazu, aber er darf es nicht, jedenfalls nicht, falls sein Teamkollege Max Verstappen in unmittelbarer Nähe fährt.

Der WM-Titel für den Niederländer hat im Team absolute Priorität. Falls Pérez den Sieg verschenken müsste, wäre das trotzdem wie ein Sieg für ihn: „Es wäre ein schönes Problem, wenn es so weit käme. Und dann hängt es immer noch von den Umständen ab, was wirklich passiert. Ich weiß nur, dass mir das gesamte Team einen Sieg in Mexiko wünscht. Vielleicht sehen wir nach der Qualifikation am Samstag klarer, was uns am Sonntag erwartet.“

Red Bull-Honda ist auf dem Papier Favorit auf der höchstgelegenen Rennstrecke der Welt. 2240 Meter über dem Meeresspiegel ist die Luft so dünn, dass die Autos trotz einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde mit Flügeln wie in Monte Carlo fahren müssen, dafür aber nur den Abtrieb der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza bekommen. Die Turbolader müssen mit weniger Luft auskommen und deshalb höher drehen, was aber aus Gründen der Zuverlässigkeit nur bedingt möglich ist. Deshalb haben Motoren mit größeren Ladern Vorteile: Turbolader wie der von Honda.

Red Bull könnte mit einem weiteren Verstappen-Sieg einen weiteren Schritt Richtung WM-Titel gehen. Deshalb ist es wichtig, dass der WM-Spitzenreiter in Mexiko gewinnt. Für den Punktestand, für die Chancenauswertung, für die Psyche. Ein Heimsieg von Pérez wäre zwar die bessere Geschichte, doch der WM-Vierte ist bei seinem wichtigsten Rennen des Jahres nur der Diener seines Teamkollegen. Pérez kennt seine Rolle, seit Verstappen im Sommer mit drei Siegen in Serie seine Vormachtstellung im Team untermauert hat.