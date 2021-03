Neue Formel-1-Saison : Vettel und Schumacher sind aus dem Rennen

Warum rückt Sebastian Vettel in den Mittelpunkt beim Blick zurück auf das erste Formel-1-Rennen der Saison? Rang 15 am Sonntag in Bahrein, ein verschuldeter Auffahrunfall, Vollgas trotz gelber Flaggen beim Qualifikationstraining. Macht fünf Punkte – in der Verkehrssünderdatei der Grand-Prix-Polizei.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Dazu gibt’s das Bild vom schwer geschlagenen viermaligen Weltmeister im neuen Team Aston Martin. Während sich sein vor Jahren enteilter, ehemaliger Rivale Lewis Hamilton im Mercedes mit Max Verstappen (Red Bull) von der ersten bis zur letzten Runde einen spannenden Kampf lieferte, fuhr Vettel seinen Ansprüchen hinterher. Wie bei Ferrari, nun am Ende des Feldes, überrundet. Doch es gibt eine Verbindung: den Rennwagen.