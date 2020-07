Ärger um Racing-Point-Auto : Vettel und der rätselhafte Pinkpfeil

Der Rennwagen fällt auf. Allein die Farbe – Pink. Und dann das Tempo. Der RP20 ist so schnell, dass er sogar aus eigener Kraft auf das Podium fahren könnte. Am vergangenen Wochenende, beim Großen Preis der Steiermark, gelangen Sergio Perez phasenweise schnellere Runden als Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) an der Spitze. Wie ist das möglich? Die Verantwortlichen von Renault haben einen Verdacht und legten noch am Sonntag offiziell Protest ein. Die Franzosen glauben, dass dieser RP20 nur eine pink lackierte Version des Mercedes W10 aus dem vergangenen Jahr ist.

Bei diesem Protest geht es um eine Grundsatzentscheidung in der Formel 1. Darf ein Team bei der Konstruktion seines Autos Teile eines anderen übernehmen, die sie laut Reglement in Eigenregie entwickeln muss? Zu diesen sogenannten „Listed Parts“ zählen die Überlebenszelle, die Nase, Flügel und Verkleidung, die Überrollbügel und neuerdings auch sämtliche Kühlschächte. Dass Racing Point das Getriebe und die Aufhängungen bei Mercedes einkauft, ist durch das Reglement abgedeckt. Es ergibt beim gleichen Motor Sinn. Der eine spart Geld, der andere verdient etwas. Doch Renault behauptet nun, dass der aktuelle Racing Point RP20 nur eine Kopie ist – und das wäre verboten.