Probleme in der Formel 1 : Auch Vettel steckt in der Bouncing-Falle

So also fühlt sich die Formel 1 der neuesten Generation an: Sebastian Vettel beim Training zum Großen Preis von Australien Bild: Reuters

Für Sebastian Vettel beginnt die Formel-1-Saison 2022 erst mit dem dritten Rennen in Australien an diesem Sonntag (7.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei RTL). Der viermalige Weltmeister verfolgte die ersten beiden Grands Prix in Bahrain und Jeddah aus dem Krankenstand. Vettel hatte sich mit Corona angesteckt. Aus sportlicher Sicht hat er nicht viel verpasst. Aston Martin fährt zusammen mit Williams und McLaren am Ende des Feldes herum.

Vettel kennt sein Auto von knapp 1700 Testkilometern, doch dass es so schlimm kommt, war nach den Probefahrten in Barcelona und Bahrain noch nicht absehbar. Da durfte sich die britische Edelmarke noch mit der Erkenntnis beruhigen, dass man selbst noch nicht alles, die Konkurrenz aber vielleicht doch etwas mehr gezeigt hat als man selbst. Jetzt, wo alle Karten auf dem Tisch liegen, ist klar, was Vettel bei seinem persönlichen Saisonstart in Melbourne erwartet.