Große Sorgen in Formel 1 : Mercedes geschockt und durchweg desillusioniert

Fährt hinterher: Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem Mercedes W14 Bild: Witters

Das klang verdächtig nach Hertha BSC oder dem Hamburger SV. In einem offenen Brief richtete sich Mercedes dieser Tage an seine Anhänger: „Wir wissen, dass es wehtut, wir fühlen denselben Schmerz.“, formulierte der Rennstall und trug vielleicht zu dick auf. „Wir gehen diesen Weg Schritt für Schritt, zusammen. Wir sind Mercedes.“

So schreiben sonst nur Bundesligaklubs nach Rekordpleiten gegen den FC Bayern, für die Fans springt dann schon mal ein Grillfest raus. Ein Formel-1-Team schlägt solche Töne selten an, schon gar nicht jene erfolgsverwöhnte Truppe, die zwischen 2014 und 2021 achtmal die Herstellerwertung einheimste und siebenmal den Fahrer-Weltmeister stellte.